ЕК ввела в действие невыгодную торговую сделку с Латинской Америкой - РИА Новости, 27.02.2026
14:04 27.02.2026
ЕК ввела в действие невыгодную торговую сделку с Латинской Америкой
ЕК ввела в действие невыгодную торговую сделку с Латинской Америкой
в мире
уругвай
аргентина
парагвай
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
евросоюз
уругвай
аргентина
парагвай
латинская америка
в мире, уругвай, аргентина, парагвай, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, латинская америка
В мире, Уругвай, Аргентина, Парагвай, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз, Латинская Америка
ЕК ввела в действие невыгодную торговую сделку с Латинской Америкой

Фон дер Ляйен объявила о введении в действие сделки со странами Меркосур

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу объявила о введении в действие торгового соглашения со странами Меркосур, несмотря на критику ряда стран Евросоюза, несогласие Европарламента и массовые протесты фермеров в европейских странах.
"После одобрения Уругваем и Аргентиной этого соглашения, Еврокомиссия теперь приступает к рассмотрению его временного ввода в действие", - сказала она в своем заявлении.
По словам главы ЕК, "соглашение будет окончательно запущено только после того, как Европейский парламент даст свое согласие". По ее словам, комиссия продолжит работу с институтами ЕС и странами для беспрепятственной реализации сделки.
Европейский союз и Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) 17 января заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. В 2024 году по государствам-членам Евросоюза прокатилась волна массовых демонстраций фермеров против соглашения о свободной торговле с латиноамериканскими странами.
Депутаты Европарламента 21 января перевесом всего в десять голосов направили подписанное и вызвавшее массовые протесты европейских фермеров торговое соглашение со странами-участницами Меркосур в Суд Евросоюза для получения мнения о его соответствии законам европейского сообщества. У Еврокомиссии при этом формально остается возможность ввести сделку в действие во временном режиме немедленно.
В миреУругвайАргентинаПарагвайУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюзЛатинская Америка
 
 
