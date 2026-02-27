ЕК ввела в действие невыгодную торговую сделку с Латинской Америкой

БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу объявила о введении в действие торгового соглашения со странами Меркосур, несмотря на критику ряда стран Евросоюза, несогласие Европарламента и массовые протесты фермеров в европейских странах.