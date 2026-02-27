https://ria.ru/20260227/sbornaya-2077082815.html
Сборная России по футболу сыграет против команды Никарагуа
Сборная России по футболу проведет товарищескую встречу против команды Никарагуа, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Сборная России по футболу 27 марта сыграет против команды Никарагуа в Краснодаре