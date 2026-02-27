Рейтинг@Mail.ru
Сборная России по футболу сыграет против команды Никарагуа
11:02 27.02.2026 (обновлено: 11:06 27.02.2026)
Сборная России по футболу сыграет против команды Никарагуа
Сборная России по футболу проведет товарищескую встречу против команды Никарагуа, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Сборная России по футболу 27 марта сыграет против команды Никарагуа в Краснодаре

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сборная России по футболу проведет товарищескую встречу против команды Никарагуа, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матч состоится в Краснодаре 27 марта и начнется в 19:30. Дата начала продажи билетов будет объявлена позднее.
Сборную Никарагуа тренирует Марко Антонио Фигероа - участник Олимпийских игр 1984 года в США.
Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская национальная команда располагается на 36-й строчке.
Футбол. Кубок России. Локомотив (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ
21 февраля, 14:25
 
Футбол
 
