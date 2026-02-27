"Понятия не имею, как я выиграл этот матч": Грикспор о победе над Рублевым

"Честно говоря, понятия не имею, как я выиграл этот матч. Мне одновременно повезло и не повезло. В четвертом гейме я практически не мог двигаться и нагибаться, но продолжал играть, продолжал бить по мячу, очень хорошо подавал, что помогло мне держаться дальше в матче, и в итоге мне повезло. Понятия не имею, как я довел дело до конца. Во втором сете я подавал очень хорошо, но он тоже, так что мне очень повезло на тай-брейке, потому что если бы матч затянулся до трех сетов, мне было бы очень тяжело", - приводит слова Грикспора после матча сайт турнира.