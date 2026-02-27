https://ria.ru/20260227/rublev-2077308312.html
"Понятия не имею, как я выиграл этот матч": Грикспор о победе над Рублевым
"Понятия не имею, как я выиграл этот матч": Грикспор о победе над Рублевым - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Понятия не имею, как я выиграл этот матч": Грикспор о победе над Рублевым
Нидерландский теннисист Таллон Грикспор признался, что понятия не имеет, как смог обыграть россиянина Андрея Рублева, несмотря на травму. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T22:45:00+03:00
2026-02-27T22:45:00+03:00
2026-02-27T22:45:00+03:00
теннис
спорт
атр
андрей рублев
даниил медведев
таллон грикспор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753368140_300:1187:1831:2048_1920x0_80_0_0_934f653409ea9c94539569a5fb2fc52e.jpg
https://ria.ru/20260227/argentinets-2077228755.html
атр
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753368140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d9e94b36ed9d346ace3da8d91a758f0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, атр, андрей рублев, даниил медведев, таллон грикспор
Теннис, Спорт, АТР, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Таллон Грикспор
"Понятия не имею, как я выиграл этот матч": Грикспор о победе над Рублевым
Грикспор признался, что не знает, как обыграл Рублева, несмотря на травму
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Нидерландский теннисист Таллон Грикспор признался, что понятия не имеет, как смог обыграть россиянина Андрея Рублева, несмотря на травму.
В пятницу Грикспор
обыграл Рублева
со счетом 7:5, 7:6 (8:6) в полуфинале турнира категории АТР
500 в Дубае
. По ходу матча нидерландец, занимающий 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), упал, после чего стал хуже двигаться по корту.
"Честно говоря, понятия не имею, как я выиграл этот матч. Мне одновременно повезло и не повезло. В четвертом гейме я практически не мог двигаться и нагибаться, но продолжал играть, продолжал бить по мячу, очень хорошо подавал, что помогло мне держаться дальше в матче, и в итоге мне повезло. Понятия не имею, как я довел дело до конца. Во втором сете я подавал очень хорошо, но он тоже, так что мне очень повезло на тай-брейке, потому что если бы матч затянулся до трех сетов, мне было бы очень тяжело", - приводит слова Грикспора после матча сайт турнира.
В финале Грикспор сыграет с россиянином Даниилом Медведевым
.