"Понятия не имею, как я выиграл этот матч": Грикспор о победе над Рублевым - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Теннис
 
22:45 27.02.2026
"Понятия не имею, как я выиграл этот матч": Грикспор о победе над Рублевым
"Понятия не имею, как я выиграл этот матч": Грикспор о победе над Рублевым
Нидерландский теннисист Таллон Грикспор признался, что понятия не имеет, как смог обыграть россиянина Андрея Рублева, несмотря на травму. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
РИА Новости Спорт
2026
Новости
РИА Новости Спорт
спорт, атр, андрей рублев, даниил медведев, таллон грикспор
Теннис, Спорт, АТР, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Таллон Грикспор
"Понятия не имею, как я выиграл этот матч": Грикспор о победе над Рублевым

Грикспор признался, что не знает, как обыграл Рублева, несмотря на травму

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Нидерландский теннисист Таллон Грикспор признался, что понятия не имеет, как смог обыграть россиянина Андрея Рублева, несмотря на травму.
В пятницу Грикспор обыграл Рублева со счетом 7:5, 7:6 (8:6) в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае. По ходу матча нидерландец, занимающий 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), упал, после чего стал хуже двигаться по корту.
"Честно говоря, понятия не имею, как я выиграл этот матч. Мне одновременно повезло и не повезло. В четвертом гейме я практически не мог двигаться и нагибаться, но продолжал играть, продолжал бить по мячу, очень хорошо подавал, что помогло мне держаться дальше в матче, и в итоге мне повезло. Понятия не имею, как я довел дело до конца. Во втором сете я подавал очень хорошо, но он тоже, так что мне очень повезло на тай-брейке, потому что если бы матч затянулся до трех сетов, мне было бы очень тяжело", - приводит слова Грикспора после матча сайт турнира.
В финале Грикспор сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Аргентинского теннисиста отстранили на шесть лет за договорные матчи
Теннис Спорт АТР Андрей Рублев Даниил Медведев Таллон Грикспор
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
