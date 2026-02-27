Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с самым низким кредитным рейтингом - РИА Новости, 27.02.2026
00:55 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/reyting-2077025516.html
Названы регионы с самым низким кредитным рейтингом
Названы регионы с самым низким кредитным рейтингом
Тыва, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай вошли в топ-10 регионов РФ с самым низким кредитным рейтингом жителей по итогам января, а вот лучше всего он в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T00:55:00+03:00
2026-02-27T00:55:00+03:00
Названы регионы с самым низким кредитным рейтингом

РИА Новости: самый низкий кредитный рейтинг в январе был у Тывы

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Тыва, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай вошли в топ-10 регионов РФ с самым низким кредитным рейтингом жителей по итогам января, а вот лучше всего он в Москве, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Так, десятку регионов с самым низким кредитным рейтингом возглавили Тыва - 587 баллов, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай - 645 баллов. Пятерку антилидеров замыкают Забайкальский край (657 баллов) и Бурятия (674 балла).
Кроме того, в десятку вошли Ингушетия (675 баллов), Северная Осетия (678 баллов), Калмыкия (679 баллов), Хакасия (680 баллов) и Еврейская автономная область (681 балл).
При этом максимальный рейтинг в январе продемонстрировали заемщики Москвы (779 баллов), Санкт-Петербурга (775 баллов) и Чувашии (767 баллов).
В десятке регионов с наилучшей платежной дисциплиной также были Севастополь, где кредитный рейтинг составил 758 баллов, Московская область с 755 баллами, Удмуртия с 754 баллами. Еще выше 750 баллов он был в Ханты-Мансийском АО и Воронежской области. Десятку замкнули Нижегородская и Ярославская области - 746 и 745 баллов соответственно.
Также сообщается, что средний кредитный рейтинг российского заемщика в региональном аспекте в январе 2026 года, как и в январе 2025 года, составил 724 балла.
Диапазон кредитного рейтинга составляет от 1 до 999 баллов.
