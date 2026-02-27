Названы регионы с самым низким кредитным рейтингом

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Тыва, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай вошли в топ-10 регионов РФ с самым низким кредитным рейтингом жителей по итогам января, а вот лучше всего он в Москве, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).