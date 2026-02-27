Рейтинг@Mail.ru
10:30 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/putin-2077071250.html
политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

ВЦИОМ: работу Путина одобряют 72,9% россиян

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Большинство россиян (72,9%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 76,9% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Семь из десяти россиян (72,9%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 16,5% оценили его работу негативно. Кроме того, 76,9% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 18,3% граждан.
Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина о главном качестве президента
10 февраля, 11:49
Работу правительства России одобряют 44,7% опрошенных, не одобряют - 23,8%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 56,3% россиян, 21,9% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 32,6% россиян назвали "Единую Россию", 9,8% - ЛДПР, 9,8% - КПРФ, 9,4% - партию "Новые люди", 5,3% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 16 по 22 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Путин очень точно чувствует запрос общества, заявил Кириенко
10 февраля, 11:14
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
