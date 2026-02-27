Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Большинство россиян (72,9%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 76,9% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Семь из десяти россиян (72,9%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 16,5% оценили его работу негативно. Кроме того, 76,9% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 18,3% граждан.
Работу правительства России одобряют 44,7% опрошенных, не одобряют - 23,8%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 56,3% россиян, 21,9% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 32,6% россиян назвали "Единую Россию", 9,8% - ЛДПР, 9,8% - КПРФ, 9,4% - партию "Новые люди", 5,3% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 16 по 22 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
