Макак Панч: история малыша и что сейчас происходит в зоопарке

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Макак Панч — детеныш японской макаки из зоопарка Итикавы, которого бросила мать. Что с ним произошло, почему разлука с игрушкой вызывает стресс, как реагируют соцсети, что говорят биологи и что будет с животным дальше.

Кто такой Панч и почему о нем говорят

Панч, или Панчи-кун (Panchi-kun), — детеныш японского макака (Macaca fuscata), родившийся 26 июля 2025-го в зоопарке Итикавы (Ichikawa City Zoo) в префектуре Тиба Япония . Его назвали в честь манга-художника Monkey Punch.

Панч стал мировой интернет-сенсацией в феврале 2026-го благодаря трогательным фото и вирусным видео, на которых он цепляется за плюшевого орангутана.

Хронология истории Панча

Рождение, отказ матери и выкармливание людьми

На следующий день после рождения мать, как показало наблюдение, отказалась заботиться о Панче.

"Панч был ребенком первого помета своей матери, что указывает на неопытность. Работники зоопарка также отмечают, что Панч родился во время сильной жары, что создало стрессовую обстановку. В условиях, когда выживание находится под угрозой из-за внешнего стресса, матери могут отдавать приоритет собственному здоровью и будущему размножению, а не продолжать заботиться о детеныше, чье здоровье может быть скомпрометировано этими условиями", — объясняет профессор приматологии и зоопсихологии Джо Сетчелл из Даремского университета.

© Фото : Пиотровский Online/Telegram Самка и детеныш японского макака в Ленинградском зоопарке © Фото : Пиотровский Online/Telegram Самка и детеныш японского макака в Ленинградском зоопарке

Зоопарк перевел детеныша на бутылочное вскармливание. Два сотрудника, став опекунами, кормили его и растили первые шесть месяцев жизни.

Появление плюшевого орангутана

Детеныши японских макак обычно цепляются за своих матерей — это необходимо для развития мышечной силы, чувства безопасности и иерархии. Без матери Панч начал проявлять признаки тревоги и изоляции.

Работники зоопарка пробовали разные варианты — скрученные полотенца разной толщины, другие мягкие игрушки. В итоге остановились на плюшевом орангутане из IKEA

Панч, нуждаясь в тактильном контакте, сразу привязался к игрушке, начал носить ее повсюду и обниматься с ней во время сна. Плюшевый орангутан стал для него суррогатной матерью, подчас имитируя груминг.

© Фото : Зоопарк Итикавы Детеныш-сирота японского макака по кличке Панч в зоопарке Итикавы, Япония © Фото : Зоопарк Итикавы Детеныш-сирота японского макака по кличке Панч в зоопарке Итикавы, Япония

Возвращение в группу и первые конфликты

Макака интегрировали в группу из примерно 60 особей в секции зоопарка под названием "Обезьянья гора" 19 января.

Первые недели были непростыми. Одно видео из вольера показало, как взрослая особь тащит Панча по кругу. Он убежал и спрятался за камнем, обнимая свою плюшевую игрушку.

Зоопарк выпустил заявление, объясняя ситуацию: "Взрослая обезьяна, которая тащила Панча, — мать детеныша, с которым Панч пытался общаться. Она, вероятно, почувствовала, что ее детеныша раздражает Панч, и разозлилась".

"Ни одна обезьяна не проявила серьезной агрессии по отношению к Панчу. Хотя его отчитывают, он проявляет стойкость и душевную силу", — сообщил зоопарк.

Социализация Панча

Приматологи подчеркивают : повторяющиеся взаимодействия, включая отталкивание и "отчитывание", — это необходимые шаги к принятию в группе макак и критически важная часть долгосрочного социального здоровья.

К концу февраля ситуация улучшилась. Зоопарк сообщил: "Панч постепенно углубляет свои взаимодействия с группой обезьян! Каждый день получает всевозможный опыт, постепенно учась жить как обезьяна в группе!"

Это стало хорошим знаком для миллионов его поклонников по всему миру. Недавние видео показывают обнадеживающие признаки: количество сородичей, с которыми он взаимодействует ежедневно, неуклонно растет.

© Соцсети Макак Панч и другой макак обнимаются © Соцсети Макак Панч и другой макак обнимаются

Что на самом деле чувствует Панч

Миллионы людей смотрят на Панча и видят одинокого ребенка. Но что происходит в голове у маленького макака?

Профессор Кэтрин Талбот из Флоридского технологического института объясняет биологию привязанности у приматов. Когда детеныш макака цепляется за мать, в его мозгу активируются специфические нейронные пути, связанные с окситоцином и дофамином — гормонами привязанности и комфорта. Без этой активации Панч, вероятно, испытывает более сильные чувства разделения или одиночества и в конечном итоге социальную замкнутость.

Плюшевый орангутан стал для Панча якорем безопасности. Когда его отталкивают другие макаки, он немедленно бежит к плюшевому другу. Это не просто милое поведение — это механизм выживания.

Что Панч чувствует, когда его тащат по земле? Страх, растерянность, желание спрятаться. Приматологи подчеркивают: эти моменты болезненны для него, но необходимы.

Он учится читать сигналы: кого избегать, перед кем отступать, как просить принятия. Он чувствует страх, одиночество, но и надежду. Потому что инстинкт социального животного сильнее страха.

Талбот подчеркивает : с социальной поддержкой и постепенной интеграцией юный макак может сформировать новые привязанности, освоить социальные правила и жить нормальной обезьяньей жизнью. Его мозг пластичен, способен адаптироваться.

Реакция мира и поддержка зоопарка

История Панча разделила мир на два лагеря. Для пользователей он — символ одиночества, нуждающийся в спасении. Под каждым постом в соцсетях тысячи комментариев: "Почему вы не заберете его от агрессивных обезьян?", "Вы просто смотрите, как его обижают!". Люди требуют немедленной изоляции от стаи.

И пока миллионы людей по всему миру со слезами на глазах следят за одиноким малышом, обнимающим плюшевого орангутана, эксперты бьют тревогу. Для приматологов эта ситуация — сложный случай социализации, где излишняя "человеческая" жалость (типичный пример антропоморфизации) может только навредить будущему животного в стае.

© AP Photo / Kiichiro Sato Японские макаки играют в горячем источнике в долине Джигокудани © AP Photo / Kiichiro Sato Японские макаки играют в горячем источнике в долине Джигокудани

Доктор Эмили Бетелл считает , что зоопарк с учетом правил для посетителей действует правильно: "Его уберут из группы только в случае серьезного риска для безопасности, поскольку макаки крайне социальные животные, а изоляция рассматривается как крайний вариант".

Организация Born Free выступила с жесткой критикой ситуации вокруг Панча. В своем заявлении благотворительная организация указала : "Изображения и видео Панча, которые широко распространяются, мало что делают для того, чтобы обучить людей естественному поведению японских макак. Контент, который вызывает эмоциональную, человекоподобную реакцию на Панча, рискует подпитать спрос на владение макаками в качестве домашних животных".

Что будет дальше с Панчем

Работники подчеркнули: детеныш в данный момент пытается интегрироваться в стаю и радикальные изменения в среде "Обезьяньей горы" могут расстроить макак и привести к тому, что Панча будут больше "притеснять". Зоопарк приоритетом ставит безопасное вхождение его в группу.

© AP Photo / Nick Ut Туристка рассматривает японских макак в долине Джигокудани © AP Photo / Nick Ut Туристка рассматривает японских макак в долине Джигокудани