Трогательная история обезьянки-сироты набирает миллионы просмотров в Сети
Трогательная история о жизни детеныша японского макака, которого не принимает стая, собирает по три-четыре миллиона просмотров и тысячи перепостов в соцсети Х,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T21:16:00+03:00
2026-02-19T21:16:00+03:00
2026-02-19T23:14:00+03:00
Трогательная история обезьянки-сироты набирает миллионы просмотров в Сети
РИА Новости: история японского макака-сироты Панча набирает миллионы просмотров
ТОКИО, 19 фев — РИА Новости.
Трогательная история
о жизни детеныша японского макака, которого не принимает стая, собирает по три-четыре миллиона просмотров и тысячи перепостов в соцсети Х, выяснило РИА Новости.
Все началось 5 февраля с объявления о том, что в зоопарке Итикавы появился японский макак с плюшевым орангутаном в обнимку. Панч родился 26 июля, но его бросила мама, поэтому детеныша перевели на искусственное вскармливание.
Его вернули в стаю только в конце января — пост об этом собрал три миллиона просмотров, девять тысяч репостов и 70 тысяч лайков. Затем историю стали дополнять посетители зоопарка и СМИ.
Иногда Панчу удается заслужить принятие и взрослая обезьяна начинает вычесывать ему шерсть. Тогда он бежит доложить об этом плюшевой "маме". Так бывает не всегда — когда его прогоняют, он уходит спать с ней обнимку. Но малыш все равно не сдается и пытается влиться в стаю.
Видео, на котором сотрудник зоопарка пытается заменить потрепанную игрушку, а Панч норовит проследовать за "мамой", собрало три миллионов просмотров.
На днях зоопарк сообщил о беспрецедентном числе посетителей и принес извинения за трудности с проходом. В сообщении не указано, что причиной возросшей популярности стал народный любимец, но его фотография с неизменной "мамой"-орангутаном соседствует с фото толпы на входе.
В конце недели Японию
ожидают три выходных дня. Зоопарк сообщает, что усиленно готовится к приему посетителей и ждет их с нетерпением.