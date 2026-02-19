Трогательная история обезьянки-сироты набирает миллионы просмотров в Сети

ТОКИО, 19 фев — РИА Новости. Трогательная Трогательная история о жизни детеныша японского макака, которого не принимает стая, собирает по три-четыре миллиона просмотров и тысячи перепостов в соцсети Х, выяснило РИА Новости.

Все началось 5 февраля с объявления о том, что в зоопарке Итикавы появился японский макак с плюшевым орангутаном в обнимку. Панч родился 26 июля, но его бросила мама, поэтому детеныша перевели на искусственное вскармливание.

© Фото : Зоопарк Итикавы Детеныш-сирота японского макака по кличке Панч в зоопарке Итикавы, Япония © Фото : Зоопарк Итикавы Детеныш-сирота японского макака по кличке Панч в зоопарке Итикавы, Япония

Его вернули в стаю только в конце января — пост об этом собрал три миллиона просмотров, девять тысяч репостов и 70 тысяч лайков. Затем историю стали дополнять посетители зоопарка и СМИ.

Иногда Панчу удается заслужить принятие и взрослая обезьяна начинает вычесывать ему шерсть. Тогда он бежит доложить об этом плюшевой "маме". Так бывает не всегда — когда его прогоняют, он уходит спать с ней обнимку. Но малыш все равно не сдается и пытается влиться в стаю.

Видео, на котором сотрудник зоопарка пытается заменить потрепанную игрушку, а Панч норовит проследовать за "мамой", собрало три миллионов просмотров.

На днях зоопарк сообщил о беспрецедентном числе посетителей и принес извинения за трудности с проходом. В сообщении не указано, что причиной возросшей популярности стал народный любимец, но его фотография с неизменной "мамой"-орангутаном соседствует с фото толпы на входе.