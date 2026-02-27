Баланин: более 8 тыс представителей сопровождают застрахованных россиян

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал о развитии системы ОМС, он отметил, что почти 8,4 тысячи страховых представителей разных уровней сопровождают застрахованных граждан, сообщает пресс-служба ФОМС.

Он отметил рост финансирования системы и расширение перечней медицинской помощи. Также в стране внедряются новые виды специализированной, высокотехнологичной и эксклюзивной помощи для детей и взрослых.

"Понятно, что застрахованному в ОМС все возможности программы государственных гарантий знать и запомнить непросто, да и не надо. Для этого есть лечащий врач, который предоставит, определит оптимальный маршрут лечения, также есть страховой представитель ОМС, который должен не только разъяснить права пациенту, но и обеспечить его сопровождение на всех этапах получения медицинской помощи. Сейчас почти 8,4 тысячи страховых представителей разных уровней сопровождают застрахованных граждан", – приводит пресс-служба слова Баланина.

Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций (СМО), которые сопровождают застрахованных граждан на всех этапах оказания медицинской помощи в рамках ОМС. Они информируют россиян о правах и помогают им защитить интересы.