https://ria.ru/20260227/oms-2077102044.html
Баланин: более 8 тыс представителей сопровождают застрахованных россиян
Баланин: более 8 тыс представителей сопровождают застрахованных россиян - РИА Новости, 27.02.2026
Баланин: более 8 тыс представителей сопровождают застрахованных россиян
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал о развитии системы ОМС, он отметил, что почти 8,4 тысячи страховых РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:48:00+03:00
2026-02-27T11:48:00+03:00
2026-02-27T11:48:00+03:00
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
илья баланин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077101019_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6b37ac5a95fb1e20b08625cb6065a8aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077101019_115:77:1149:853_1920x0_80_0_0_7c85e3a3f6253055cff7ec731673f876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, илья баланин
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Илья Баланин
Баланин: более 8 тыс представителей сопровождают застрахованных россиян
Илья Баланин: свыше 8 тыс страховых представителей сопровождают россиян
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал о развитии системы ОМС, он отметил, что почти 8,4 тысячи страховых представителей разных уровней сопровождают застрахованных граждан, сообщает пресс-служба ФОМС.
Он отметил рост финансирования системы и расширение перечней медицинской помощи. Также в стране внедряются новые виды специализированной, высокотехнологичной и эксклюзивной помощи для детей и взрослых.
"Понятно, что застрахованному в ОМС все возможности программы государственных гарантий знать и запомнить непросто, да и не надо. Для этого есть лечащий врач, который предоставит, определит оптимальный маршрут лечения, также есть страховой представитель ОМС, который должен не только разъяснить права пациенту, но и обеспечить его сопровождение на всех этапах получения медицинской помощи. Сейчас почти 8,4 тысячи страховых представителей разных уровней сопровождают застрахованных граждан", – приводит пресс-служба слова Баланина.
Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций (СМО), которые сопровождают застрахованных граждан на всех этапах оказания медицинской помощи в рамках ОМС. Они информируют россиян о правах и помогают им защитить интересы.
В пресс-службе организации отметили, что граждане могут связаться со своим страховым представителем, обратившись к информации на полисе ОМС: на бумажных и пластиковых носителях указаны название компании, логотип и контакты. Кроме того, данные о страховой организации отображаются на портале "Госуслуги" в разделе "Здоровье" – "Полис ОМС".