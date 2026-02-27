Рейтинг@Mail.ru
Баланин: более 8 тыс представителей сопровождают застрахованных россиян - РИА Новости, 27.02.2026
11:48 27.02.2026
Баланин: более 8 тыс представителей сопровождают застрахованных россиян
Баланин: более 8 тыс представителей сопровождают застрахованных россиян - РИА Новости, 27.02.2026
Баланин: более 8 тыс представителей сопровождают застрахованных россиян
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал о развитии системы ОМС, он отметил, что почти 8,4 тысячи страховых РИА Новости, 27.02.2026
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, илья баланин
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Илья Баланин
Баланин: более 8 тыс представителей сопровождают застрахованных россиян

Илья Баланин: свыше 8 тыс страховых представителей сопровождают россиян

© Фото : Пресс-служба ФОМСПредседатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФОМС
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал о развитии системы ОМС, он отметил, что почти 8,4 тысячи страховых представителей разных уровней сопровождают застрахованных граждан, сообщает пресс-служба ФОМС.
Он отметил рост финансирования системы и расширение перечней медицинской помощи. Также в стране внедряются новые виды специализированной, высокотехнологичной и эксклюзивной помощи для детей и взрослых.
"Понятно, что застрахованному в ОМС все возможности программы государственных гарантий знать и запомнить непросто, да и не надо. Для этого есть лечащий врач, который предоставит, определит оптимальный маршрут лечения, также есть страховой представитель ОМС, который должен не только разъяснить права пациенту, но и обеспечить его сопровождение на всех этапах получения медицинской помощи. Сейчас почти 8,4 тысячи страховых представителей разных уровней сопровождают застрахованных граждан", – приводит пресс-служба слова Баланина.
Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций (СМО), которые сопровождают застрахованных граждан на всех этапах оказания медицинской помощи в рамках ОМС. Они информируют россиян о правах и помогают им защитить интересы.
В пресс-службе организации отметили, что граждане могут связаться со своим страховым представителем, обратившись к информации на полисе ОМС: на бумажных и пластиковых носителях указаны название компании, логотип и контакты. Кроме того, данные о страховой организации отображаются на портале "Госуслуги" в разделе "Здоровье" – "Полис ОМС".
 
