Муфтий Таджикистана рассказал, как сократить число женских измен в стране

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Главный улем Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода во время пятничной проповеди в центральной мечети Душанбе посоветовал уехавшим на заработки трудовым мигрантам почаще возвращаться на родину к своим семьям, сообщает в пятницу агентство Sputnik Таджикистан.