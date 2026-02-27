Рейтинг@Mail.ru
Муфтий Таджикистана рассказал, как сократить число женских измен в стране

27.02.2026
19:48 27.02.2026
Муфтий Таджикистана рассказал, как сократить число женских измен в стране
Главный улем Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода во время пятничной проповеди в центральной мечети Душанбе посоветовал уехавшим на заработки трудовым... РИА Новости, 27.02.2026
Муфтий Таджикистана рассказал, как сократить число женских измен в стране

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Главный улем Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода во время пятничной проповеди в центральной мечети Душанбе посоветовал уехавшим на заработки трудовым мигрантам почаще возвращаться на родину к своим семьям, сообщает в пятницу агентство Sputnik Таджикистан.
"Глава духовенства... посоветовал мигрантам почаще возвращаться на родину", - говорится в сообщении Sputnik Таджикистан в Telegram-канале.
По его словам, таким образом удастся сократить число женских измен в стране.
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Долю мигрантов на стройках ограничили в России
