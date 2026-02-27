https://ria.ru/20260227/muftiy-2077274576.html
Муфтий Таджикистана рассказал, как сократить число женских измен в стране
Муфтий Таджикистана рассказал, как сократить число женских измен в стране
Главный улем Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода во время пятничной проповеди в центральной мечети Душанбе посоветовал уехавшим на заработки трудовым... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
Муфтий Таджикистана посоветовал трудовым мигрантам почаще возвращаться на родину