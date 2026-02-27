Метеля и Серохвостов приостановили выступления

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов приостановили соревновательную деятельность на неопределенный срок для восстановления после заболевания, сообщил главный тренер сборной Югры по биатлону Артем Истомин.

"Хочу подчеркнуть: мы не принимаем решения о завершении выступлений - но вынуждены пропустить ряд ближайших гонок, чтобы избежать риска серьезного ухудшения состояния и длительного отката в подготовке. В случае положительной динамики в ближайшие недели рассматривается возможность участия Виктории и Даниила в отдельных стартах чемпионата России в Тюмени", - добавил специалист.