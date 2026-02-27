Метеля и Серохвостов приостановили выступления

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов приостановили соревновательную деятельность на неопределенный срок для восстановления после заболевания, сообщил главный тренер сборной Югры по биатлону Артем Истомин.
Характер болезни не раскрывается. В четверг Метеля в своем Telegram-канале объявила о досрочном завершении сезона из-за мононуклеоза, но допустила возможность участия в нескольких оставшихся гонках. Серохвостов не вышел на старт пятничного 10-километрового спринта в рамках заключительного, четвертого этапа Кубка России в Златоусте.
"По результатам обследований и по рекомендации медицинского штаба в данный момент принято решение приостановить соревновательную деятельность Виктории и Даниила на неопределенный период и вести динамическое наблюдение за восстановлением организма. Это непростое, но вынужденное решение - наше приоритетное внимание сейчас сосредоточено на здоровье спортсменов и на грамотном, поэтапном восстановительном процессе", - приводятся слова Истомина на сайте Союза биатлонистов Югры (СБЮ).
"Хочу подчеркнуть: мы не принимаем решения о завершении выступлений - но вынуждены пропустить ряд ближайших гонок, чтобы избежать риска серьезного ухудшения состояния и длительного отката в подготовке. В случае положительной динамики в ближайшие недели рассматривается возможность участия Виктории и Даниила в отдельных стартах чемпионата России в Тюмени", - добавил специалист.
Серохвостову 26 лет. Он занимает девятое место в мужском общем зачете Кубка России. 22-летняя Метеля идет четвертой в женском зачете.
Кубок России завершится 1 марта.
