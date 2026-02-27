Рейтинг@Mail.ru
Биатлон
 
13:34 27.02.2026
Метеля и Серохвостов приостановили выступления
Метеля и Серохвостов приостановили выступления
Российские биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов приостановили соревновательную деятельность на неопределенный срок для восстановления после... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
биатлон
спорт
россия
златоуст
даниил серохвостов
артем истомин
россия
златоуст
спорт, россия, златоуст, даниил серохвостов, артем истомин
Биатлон, Спорт, Россия, Златоуст, Даниил Серохвостов, Артем Истомин
Метеля и Серохвостов приостановили выступления

Метеля и Серохвостов приостановили выступления из-за проблем со здоровьем

Биатлон. Первый этап Альфа-Банк Кубка России. Женщины. Спринт
Биатлон. Первый этап Альфа-Банк Кубка России. Женщины. Спринт - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Биатлон. Первый этап Альфа-Банк Кубка России. Женщины. Спринт . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов приостановили соревновательную деятельность на неопределенный срок для восстановления после заболевания, сообщил главный тренер сборной Югры по биатлону Артем Истомин.
Характер болезни не раскрывается. В четверг Метеля в своем Telegram-канале объявила о досрочном завершении сезона из-за мононуклеоза, но допустила возможность участия в нескольких оставшихся гонках. Серохвостов не вышел на старт пятничного 10-километрового спринта в рамках заключительного, четвертого этапа Кубка России в Златоусте.
Биатлон. III этап Кубка мира. Мужчины. Эстафета - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Итальянец Джакомель досрочно завершил сезон после операции
25 февраля, 11:36
"По результатам обследований и по рекомендации медицинского штаба в данный момент принято решение приостановить соревновательную деятельность Виктории и Даниила на неопределенный период и вести динамическое наблюдение за восстановлением организма. Это непростое, но вынужденное решение - наше приоритетное внимание сейчас сосредоточено на здоровье спортсменов и на грамотном, поэтапном восстановительном процессе", - приводятся слова Истомина на сайте Союза биатлонистов Югры (СБЮ).
"Хочу подчеркнуть: мы не принимаем решения о завершении выступлений - но вынуждены пропустить ряд ближайших гонок, чтобы избежать риска серьезного ухудшения состояния и длительного отката в подготовке. В случае положительной динамики в ближайшие недели рассматривается возможность участия Виктории и Даниила в отдельных стартах чемпионата России в Тюмени", - добавил специалист.
Серохвостову 26 лет. Он занимает девятое место в мужском общем зачете Кубка России. 22-летняя Метеля идет четвертой в женском зачете.
Кубок России завершится 1 марта.
Алексей Вагин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Вагин победил в спринте на Кубке России
Вчера, 12:13
 
Биатлон
 
