Медведев вышел в финал турнира в Дубае
Медведев вышел в финал турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Медведев вышел в финал турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Медведев вышел в финал турнира в Дубае
Медведев обыграл Оже-Альяссима в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае