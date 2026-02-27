Рейтинг@Mail.ru
Медведев вышел в финал турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Теннис
 
17:39 27.02.2026
Медведев вышел в финал турнира в Дубае
Медведев вышел в финал турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Медведев вышел в финал турнира в Дубае

Медведев обыграл Оже-Альяссима в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае

© Соцсети Australian OpenДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Соцсети Australian Open
Даниил Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 11-й ракетки мира. Оже-Альяссим занимает 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Dubai Tennis Championships
27 февраля 2026 • начало в 16:15
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
0 : 24:62:6
Даниил Медведев
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале Медведев встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым (18-я ракетка мира) и нидерландцем Таллоном Грикспором (25).
Медведеву 30 лет. В нынешнем сезоне он стал победителем турнира в австралийском Брисбене.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова уступила американке во втором круге теннисного турнира в Остине
26 февраля, 21:50
 
ТеннисСпортДубайАТРДаниил МедведевБрисбенФеликс Оже-АльяссимТаллон Грикспор
 
