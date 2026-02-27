Рейтинг@Mail.ru
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/medvedchuk-2077215975.html
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 27.02.2026
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:42:00+03:00
2026-02-27T16:42:00+03:00
россия
украина
виктор медведчук
telegram
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646077_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_df04a804ab2a3eeb33c4b3d2825767e3.jpg
https://ria.ru/20260220/zelenskij-2075679881.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646077_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_3dd1ceea84a337949efd729bb244ef61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, виктор медведчук, telegram, служба безопасности украины
Россия, Украина, Виктор Медведчук, Telegram, Служба безопасности Украины
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ

Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве со службой безопасности Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил администрацию мессенджера Telegram в сотрудничестве со службой безопасности Украины (СБУ).
"СБУ давно установила тесное сотрудничество с администрацией мессенджера Telegram и преступно проводит спецоперации против интересов пользователей", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Медведчук также отметил, что на Украине информация из Telegram может служить основанием для того, чтобы незаконно отправить кого-либо за решетку на длительный срок.
По мнению политика, создатель мессенджера Павел Дуров обязан помочь РФ в защите интересов пользователей в ситуации, когда Telegram используют террористы.
Ранее ряд СМИ написали, что Telegram в России будет полностью заблокирован в апреле. В середине февраля глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Зеленский давно занимался торговлей людей через Эпштейна, считает Медведчук
20 февраля, 10:25
 
РоссияУкраинаВиктор МедведчукTelegramСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала