Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил администрацию мессенджера Telegram в сотрудничестве со службой безопасности Украины (СБУ).
"СБУ давно установила тесное сотрудничество с администрацией мессенджера Telegram и преступно проводит спецоперации против интересов пользователей", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Медведчук также отметил, что на Украине информация из Telegram может служить основанием для того, чтобы незаконно отправить кого-либо за решетку на длительный срок.
По мнению политика, создатель мессенджера Павел Дуров обязан помочь РФ в защите интересов пользователей в ситуации, когда Telegram используют террористы.
Ранее ряд СМИ написали, что Telegram в России будет полностью заблокирован в апреле. В середине февраля глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства.