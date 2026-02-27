Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил администрацию мессенджера Telegram в сотрудничестве со службой безопасности Украины (СБУ).