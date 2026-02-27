Крикунов рассказал, чем Малкин отличается от простых игроков

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин является гениальным игроком и любую ситуацию может перевернуть в выгодную для себя сторону, заявил РИА Новости экс-тренер сборной России Владимир Крикунов.