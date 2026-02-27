Рейтинг@Mail.ru
Малкин и Чинахов помогли "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ
Малкин и Чинахов помогли "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ
спорт, егор чинахов, коннор клифтон, евгений малкин, питтсбург пингвинз, нью-джерси девилз, национальная хоккейная лига (нхл)
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Томми Новак (19-я минута), Коннор Клифтон (47), Егор Чинахов (48) и Блейк Лизотт (59). У "Девилз" отличился Пол Коттер (25).
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. В активе 39-летнего россиянина стало 46 очков (13 голов + 33 передачи) в 42 играх текущего сезона. Один из голевых пасов пришелся на Чинахова, который набрал 19 результативных баллов (12+7) в 48 встречах. Он был признан третьей звездой матча.
"Питтсбург" (72 очка) занимает второе место в таблице Столичного дивизиона, где "Нью-Джерси" (58) идет предпоследним, седьмым.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Малкин вернулся! Русский гений поставил Америку на уши и насолил Овечкину
9 января, 06:45
 
СпортЕгор ЧинаховКоннор КлифтонЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзНью-Джерси ДевилзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
