Малкин и Чинахов помогли "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ
Малкин и Чинахов помогли "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Малкин и Чинахов помогли "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Две передачи Малкина и гол Чинахова помогли "Питтсбургу" победить "Нью-Джерси"