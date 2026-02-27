https://ria.ru/20260227/makron-2077225862.html
Макрон назвал торговое соглашение ЕС с Меркосур неприятным сюрпризом
Макрон назвал торговое соглашение ЕС с Меркосур неприятным сюрпризом - РИА Новости, 27.02.2026
Макрон назвал торговое соглашение ЕС с Меркосур неприятным сюрпризом
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "неприятным сюрпризом" введение в действие торгового соглашения ЕС со странами Меркосур, несмотря на критику ряда... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:13:00+03:00
2026-02-27T17:13:00+03:00
2026-02-27T17:13:00+03:00
в мире
франция
словения
аргентина
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
европарламент
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_416:0:2656:1260_1920x0_80_0_0_ef03b663a60845b5046ac9948518e9f5.jpg
https://ria.ru/20260126/soglashenie-2070242462.html
https://ria.ru/20260123/merkosur-2069760960.html
франция
словения
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa3828eab53fbfda0dec8ffc16e08303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, словения, аргентина, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Франция, Словения, Аргентина, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз
Макрон назвал торговое соглашение ЕС с Меркосур неприятным сюрпризом
Макрон назвал неприятным сюрпризом введение в действие соглашения ЕС с Меркосур
ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "неприятным сюрпризом" введение в действие торгового соглашения ЕС со странами Меркосур, несмотря на критику ряда стран Евросоюза, несогласие Европарламента и массовые протесты фермеров в европейских странах.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
объявила о введении в действие соглашения с Меркосур.
"Еврокомиссия в одностороннем порядке сделала выбор немедленно применить соглашение с Меркосур, хотя Европарламент
не голосовал за него. Таким образом она взяла на себя очень большую ответственность… По сути, для Франции
это стало сюрпризом, и сюрпризом неприятным", - сказал Макрон
на пресс-конференции с премьером Словении
Робертом Голобом.
Французский лидер напомнил, что многие фермеры выразили обеспокоенность торговой сделкой и что европейские власти так и не предоставили им необходимые разъяснения и заверения.
Он заявил, что Франция будет пристально следить за соблюдением уступок, которых страна добилась в ходе переговоров по Меркосур. Среди них, в том числе, усиление санитарного контроля импорта, поскольку, по словам Макрона, наличие более жестких стандартов для собственной продукции, чем для импортируемой, является "криминальным для европейского суверенитета".
Европейский союз и объединение Меркосур, в которое входят Аргентина
, Бразилия
, Парагвай
, Уругвай
и Боливия
, 17 января заключили соглашение о свободной торговле после более чем 25 лет переговоров. Позднее депутаты Европарламента большинством всего в десять голосов направили документ в Суд Евросоюза для получения заключения о его соответствии праву ЕС
. При этом у Еврокомиссии формально сохраняется возможность временного применения соглашения до завершения всех процедур.