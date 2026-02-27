Макрон назвал торговое соглашение ЕС с Меркосур неприятным сюрпризом

ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "неприятным сюрпризом" введение в действие торгового соглашения ЕС со странами Меркосур, несмотря на критику ряда стран Евросоюза, несогласие Европарламента и массовые протесты фермеров в европейских странах.

Французский лидер напомнил, что многие фермеры выразили обеспокоенность торговой сделкой и что европейские власти так и не предоставили им необходимые разъяснения и заверения.

Он заявил, что Франция будет пристально следить за соблюдением уступок, которых страна добилась в ходе переговоров по Меркосур. Среди них, в том числе, усиление санитарного контроля импорта, поскольку, по словам Макрона, наличие более жестких стандартов для собственной продукции, чем для импортируемой, является "криминальным для европейского суверенитета".