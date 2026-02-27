Рейтинг@Mail.ru
Макрон назвал торговое соглашение ЕС с Меркосур неприятным сюрпризом - РИА Новости, 27.02.2026
17:13 27.02.2026
Макрон назвал торговое соглашение ЕС с Меркосур неприятным сюрпризом
Макрон назвал торговое соглашение ЕС с Меркосур неприятным сюрпризом
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "неприятным сюрпризом" введение в действие торгового соглашения ЕС со странами Меркосур, несмотря на критику ряда... РИА Новости, 27.02.2026
в мире, франция, словения, аргентина, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
Макрон назвал торговое соглашение ЕС с Меркосур неприятным сюрпризом

Макрон назвал неприятным сюрпризом введение в действие соглашения ЕС с Меркосур

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "неприятным сюрпризом" введение в действие торгового соглашения ЕС со странами Меркосур, несмотря на критику ряда стран Евросоюза, несогласие Европарламента и массовые протесты фермеров в европейских странах.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении в действие соглашения с Меркосур.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Аналитики рассказали, что ЕС выиграет и потеряет от соглашения с Меркосур
26 января, 06:04
"Еврокомиссия в одностороннем порядке сделала выбор немедленно применить соглашение с Меркосур, хотя Европарламент не голосовал за него. Таким образом она взяла на себя очень большую ответственность… По сути, для Франции это стало сюрпризом, и сюрпризом неприятным", - сказал Макрон на пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом.
Французский лидер напомнил, что многие фермеры выразили обеспокоенность торговой сделкой и что европейские власти так и не предоставили им необходимые разъяснения и заверения.
Он заявил, что Франция будет пристально следить за соблюдением уступок, которых страна добилась в ходе переговоров по Меркосур. Среди них, в том числе, усиление санитарного контроля импорта, поскольку, по словам Макрона, наличие более жестких стандартов для собственной продукции, чем для импортируемой, является "криминальным для европейского суверенитета".
Европейский союз и объединение Меркосур, в которое входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия, 17 января заключили соглашение о свободной торговле после более чем 25 лет переговоров. Позднее депутаты Европарламента большинством всего в десять голосов направили документ в Суд Евросоюза для получения заключения о его соответствии праву ЕС. При этом у Еврокомиссии формально сохраняется возможность временного применения соглашения до завершения всех процедур.
Протестующий в рубашке с надписью Меркосур-опасность на нашей тарелке в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Названы товары ЕС, по которым ударит соглашение с Меркосур
23 января, 08:49
 
