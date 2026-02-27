Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ заявило о достижении локального прекращения огня в районе ЗАЭС
11:24 27.02.2026 (обновлено: 12:01 27.02.2026)
МАГАТЭ заявило о достижении локального прекращения огня в районе ЗАЭС
МАГАТЭ заявило о достижении локального прекращения огня в районе ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии заявило о достижении при его посредничестве еще одного локального прекращения огня с целью обеспечить восстановление... РИА Новости, 27.02.2026
2026
МАГАТЭ заявило о достижении локального прекращения огня в районе ЗАЭС

МАГАТЭ: локальное прекращение огня ввели для восстановления питания ЗАЭС

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии заявило о достижении при его посредничестве еще одного локального прекращения огня с целью обеспечить восстановление резервной линии электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"Еще одно локальное прекращение огня, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии, вступило в силу, чтобы обеспечить восстановление резервной линии электроснабжения 330 киловольт для Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.
Как добавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сейчас ведутся работы по разминированию для обеспечения безопасного доступа ремонтных бригад.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, наблюдают за ремонтом ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС.
МАГАТЭ сообщало, что 10 февраля резервная линия ЗАЭС "Феросплавная-1" напряжением 330 киловольт была отключена, предположительно, в результате боевых действий вблизи распределительного устройства.
