Эксперты оценили риски конфликта между Пакистаном и Афганистаном для России

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Конфликт между Пакистаном и Афганистаном не несет существенных рисков для российской экономики: торговля с ними невелика, важнейшие для страны транзитные маршруты их также не затрагивают, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.

"Несмотря на тот факт, что торговля России с Афганистаном и Пакистаном за последние два года значительно нарастила свои обороты, экспорт России в Афганистан и Пакистан в общем объеме внешней торговли нашей страны составляет менее 1%, цифры импорта еще меньше. Поэтому значительного действия военные действия между Афганистаном и Пакистаном на российскую экономику не окажут", - комментирует доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова.

"Вряд ли пока можно говорить, что от противостояния Пакистана и Афганистана в последнем пострадают наши экономические интересы. Каких-то серьезных проблем сейчас не предвидится", - солидарен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Российские поставки товаров практически не пострадают от конфликта, так как Россия не использует территорию этих стран для ключевых транзитных маршрутов: 80% грузов между Россией и Центральной Азией проходят через Казахстан Узбекистан , добавляет эксперт.

В то же время, отмечает она, в случае усиления эскалации между Пакистаном и Афганистаном возможны риски для развития перспективного транспортного коридора "Север-Юг", который проходит из России через Центральную Азию и Иран Индийскому океану . И в этом случае также может быть затронута небольшая часть бартерных поставок между Россией и Пакистаном (зерно в обмен на товары), которые обсуждались в рамках механизма бартерной торговли.