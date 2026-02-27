Рейтинг@Mail.ru
Эксперты оценили риски конфликта между Пакистаном и Афганистаном для России - РИА Новости, 27.02.2026
12:49 27.02.2026 (обновлено: 15:26 27.02.2026)
Эксперты оценили риски конфликта между Пакистаном и Афганистаном для России
Эксперты оценили риски конфликта между Пакистаном и Афганистаном для России - РИА Новости, 27.02.2026
Эксперты оценили риски конфликта между Пакистаном и Афганистаном для России
Конфликт между Пакистаном и Афганистаном не несет существенных рисков для российской экономики: торговля с ними невелика, важнейшие для страны транзитные... РИА Новости, 27.02.2026
пакистан, афганистан, россия, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана, рэу имени г. в. плеханова
Пакистан, Афганистан, Россия, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Эксперты оценили риски конфликта между Пакистаном и Афганистаном для России

РИА Новости: конфликт Исламабада и Кабула не несет существенных рисков для РФ

© REUTERS / StringerВооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Stringer
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Конфликт между Пакистаном и Афганистаном не несет существенных рисков для российской экономики: торговля с ними невелика, важнейшие для страны транзитные маршруты их также не затрагивают, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Россия призвала Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Вчера, 08:34
"Несмотря на тот факт, что торговля России с Афганистаном и Пакистаном за последние два года значительно нарастила свои обороты, экспорт России в Афганистан и Пакистан в общем объеме внешней торговли нашей страны составляет менее 1%, цифры импорта еще меньше. Поэтому значительного действия военные действия между Афганистаном и Пакистаном на российскую экономику не окажут", - комментирует доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова.
"Вряд ли пока можно говорить, что от противостояния Пакистана и Афганистана в последнем пострадают наши экономические интересы. Каких-то серьезных проблем сейчас не предвидится", - солидарен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Российские поставки товаров практически не пострадают от конфликта, так как Россия не использует территорию этих стран для ключевых транзитных маршрутов: 80% грузов между Россией и Центральной Азией проходят через Казахстан и Узбекистан, добавляет эксперт.
В то же время, отмечает она, в случае усиления эскалации между Пакистаном и Афганистаном возможны риски для развития перспективного транспортного коридора "Север-Юг", который проходит из России через Центральную Азию и Иран к Индийскому океану. И в этом случае также может быть затронута небольшая часть бартерных поставок между Россией и Пакистаном (зерно в обмен на товары), которые обсуждались в рамках механизма бартерной торговли.
Основные риски, по мнению Давыдовой, носят не экономический, а скорее, геополитический характер, поскольку нестабильная политическая ситуация в регионе может привести в целом к неспокойной обстановке в Центральной Азии.
Пакистанские военнослужащие на границе с Афганистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Глава МИД Пакистана заявил, что страна ответила на агрессию Афганистана
Вчера, 12:45
 
ПакистанАфганистанРоссияВооруженные столкновения на границе Афганистана и ПакистанаРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
