Билл Клинтон назвал себя жертвой домашнего насилия

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон, участвующий в слушаниях конгресса США по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, назвал себя жертвой домашнего насилия.

"Как человек, выросший в семье, где имело место домашнее насилие, я не только не стал бы летать на его самолёте, если бы хоть что-то подозревал о его действиях, я бы сам сдал его властям и первым потребовал бы правосудия за его преступления", - написал Клинтон в соцсети X

Ранее чету Клинтон вызвали для показаний конгрессу. В четверг бывший госсекретарь Хилари Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолете и не посещала его остров.