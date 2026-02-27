Рейтинг@Mail.ru
Билл Клинтон назвал себя жертвой домашнего насилия - РИА Новости, 27.02.2026
23:15 27.02.2026
Билл Клинтон назвал себя жертвой домашнего насилия
Билл Клинтон назвал себя жертвой домашнего насилия
Бывший президент США Билл Клинтон, участвующий в слушаниях конгресса США по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, назвал себя жертвой... РИА Новости, 27.02.2026
в мире, сша, билл клинтон, джеффри эпштейн
В мире, США, Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон назвал себя жертвой домашнего насилия

Билл Клинтон, комментируя дело Эпштейна, назвал себя жертвой домашнего насилия

© AP Photo / Mark LennihanБилл Клинтон
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Mark Lennihan
Билл Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон, участвующий в слушаниях конгресса США по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, назвал себя жертвой домашнего насилия.
"Как человек, выросший в семье, где имело место домашнее насилие, я не только не стал бы летать на его самолёте, если бы хоть что-то подозревал о его действиях, я бы сам сдал его властям и первым потребовал бы правосудия за его преступления", - написал Клинтон в соцсети X.
Ранее чету Клинтон вызвали для показаний конгрессу. В четверг бывший госсекретарь Хилари Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолете и не посещала его остров.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Эпштейн 17 раз был в Белом доме при Клинтоне
Вчера, 20:58
 
