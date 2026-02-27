https://ria.ru/20260227/klinton-2077312771.html
Билл Клинтон назвал себя жертвой домашнего насилия
Билл Клинтон назвал себя жертвой домашнего насилия - РИА Новости, 27.02.2026
Билл Клинтон назвал себя жертвой домашнего насилия
Бывший президент США Билл Клинтон, участвующий в слушаниях конгресса США по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, назвал себя жертвой... РИА Новости, 27.02.2026
сша
Новости
Билл Клинтон назвал себя жертвой домашнего насилия
Билл Клинтон, комментируя дело Эпштейна, назвал себя жертвой домашнего насилия
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон, участвующий в слушаниях конгресса США по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, назвал себя жертвой домашнего насилия.
"Как человек, выросший в семье, где имело место домашнее насилие, я не только не стал бы летать на его самолёте, если бы хоть что-то подозревал о его действиях, я бы сам сдал его властям и первым потребовал бы правосудия за его преступления", - написал Клинтон в соцсети X
Ранее чету Клинтон вызвали для показаний конгрессу. В четверг бывший госсекретарь Хилари Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолете и не посещала его остров.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.