Клинтон заявил, что никогда не видел преступлений Эпштейна
27.02.2026
https://ria.ru/20260227/klinton-2077292707.html
Клинтон заявил, что никогда не видел преступлений Эпштейна
Клинтон заявил, что никогда не видел преступлений Эпштейна
Клинтон заявил, что никогда не видел преступлений Эпштейна
Экс-президент США Билл Клинтон заявил в ходе дачи показаний, что его знакомство со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном было недолгим и он никогда не видел РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:00:00+03:00
2026-02-27T22:00:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
билл клинтон
сша
нью-йорк (город)
Новости
ru-RU
в мире, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, билл клинтон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон
Клинтон заявил, что никогда не видел преступлений Эпштейна

Клинтон заявил, что его знакомство с Эпштейном было недолгим

© AP Photo / Mark LennihanБилл Клинтон
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Mark Lennihan
Билл Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон заявил в ходе дачи показаний, что его знакомство со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном было недолгим и он никогда не видел преступлений, совершенных последним.
"Мое краткое знакомство с Эпштейном закончилось за много лет до того, как его преступления стали известны, и за время нашего ограниченного общения я никогда не видел никаких признаков того, что происходило на самом деле", – говорится в письменных показаниях Клинтона перед комитетом конгресса, опубликованных в соцсети Х.
Эпштейн 17 раз был в Белом доме Клинтона
Вчера, 20:58
Эпштейн 17 раз был в Белом доме Клинтона
Вчера, 20:58
При этом Клинтон отметил, что, несмотря на его неосведомленность о преступлениях Эпштейна, он готов оказать расследованию посильную помощь, чтобы подобное больше никогда не случалось.
"Я понятия не имел о преступлениях, которые совершал Эпштейн. Независимо от того, сколько фотографий вы мне покажете, у меня есть две вещи, которые в конечном счете значат больше, чем ваша интерпретация этих фотографий 20-летней давности. Я знаю, что я видел, и, что более важно, чего я не видел. Я знаю, что я сделал, и, что еще важнее, чего я не делал", - добавил экс-президент, указав, что не сделал ничего плохого.
Выездное заседание комитета по надзору проходит в пригороде Нью-Йорка, в центре исполнительских искусств Чаппакуа. Чета Клинтон просила провести закрытые слушания в городе, где они живут, а не на Капитолийском холме.
Интерес к чете Клинтон и ее связям со скандальным финансистом обострился на фоне публикации новых файлов из досье Эпштейна. Среди ранее необнародованных файлов – многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Девушки на фото с Хокингом из дела Эпштейна были сиделками, пишут СМИ
26 февраля, 00:17
Девушки на фото с Хокингом из дела Эпштейна были сиделками, пишут СМИ
26 февраля, 00:17
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнБилл Клинтон
 
 
Версия 2023.1 Beta
