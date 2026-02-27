Клинтон заявил, что никогда не видел преступлений Эпштейна

"Я понятия не имел о преступлениях, которые совершал Эпштейн. Независимо от того, сколько фотографий вы мне покажете, у меня есть две вещи, которые в конечном счете значат больше, чем ваша интерпретация этих фотографий 20-летней давности. Я знаю, что я видел, и, что более важно, чего я не видел. Я знаю, что я сделал, и, что еще важнее, чего я не делал", - добавил экс-президент, указав, что не сделал ничего плохого.