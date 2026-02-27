https://ria.ru/20260227/klinton-2077289641.html
США находятся на краю пропасти из-за дела Эпштейна, утверждает Клинтон
США находятся на краю пропасти из-за дела Эпштейна, утверждает Клинтон
Бывший президент США Билл Клитон утверждает, что страна находятся на краю пропасти из-за дела обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна, показаний РИА Новости, 27.02.2026
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клитон утверждает, что страна находятся на краю пропасти из-за дела обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна, показаний о котором от бывшего главы Штатов ждут конгрессмены.
"Демократия требует от каждого играть свою роль, и я надеюсь, что мое присутствие здесь сможет немного отдалить нас от края и вернуть в состояние страны, где мы можем цивилизованно не соглашаться друг с другом", - говорится в опубликованных показаниях Клинтона перед законодателями.
Клинтон заявил, что США
должны стать страной, где поиск правды и правосудие перевешивают партийное желание заработать очки и представить спектакль.
Выездное заседание комитета по надзору проходит в пригороде Нью-Йорка
, в местном театре - центре исполнительских искусств Чаппакуа.
Клинтоны просили провести закрытые слушания в городе, где живут, а не на Капитолийском холме. Глава комитета Джеймс Комер перед слушаниями заявил, что Эпштейн
17 раз был в Белом доме Клинтона.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.