Клинтон начал дачу показаний по делу Эпштейна словом "стреляйте"

Экс-президент США Билл Клинтон начал дачу показаний по делу скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, признавшись, что не ждет вопросов с нетерпением и РИА Новости, 27.02.2026
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон начал дачу показаний по делу скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, признавшись, что не ждет вопросов с нетерпением и добавив "стреляйте".
"Поскольку я нахожусь под присягой, я не стану лгать, заявляя, что с нетерпением жду ваших вопросов. Но я готов ответить на них в меру своих возможностей", – говорится в заключение письменных показаний Клинтона
перед комитетом конгресса, опубликованных в соцсети Х
.
При этом он отметил, что будет давать показания, основываясь на "обоснованных, логичных и даже диких" фактах, которыми он располагает.
"С этими словами, господин председатель, стреляйте", - добавил он в конце своего вступительного слова. После этого, согласно практике конгресса, законодатели приступают к вопросам.
Клинтон использовал фразеологизм "fire away", который дословно переводится как "открыть огонь" и означает призыв к началу какого-либо действия.
Супруга бывшего президента экс-госсекретарь Хиллари Клинтон
в четверг дала показания по делу Эпштейна
. В ходе заседания она заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна и не посещала его остров. Вскоре после встречи с законодателями она отметила, что не считает прошедшее слушание продуктивным, так как многие вопросы повторялись из раза в раз, а в конце и вовсе не относились к делу.
Выездное заседание комитета по надзору проходит в пригороде Нью-Йорка
, в центре исполнительских искусств Чаппакуа. Клинтоны просили провести закрытые слушания в городе, где живут, а не на Капитолийском холме.
Интерес к чете Клинтон и ее связям с финансистом-педофилом обострился на фоне публикации новых файлов из досье Эпштейна. Среди ранее необнародованных файлов – многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.