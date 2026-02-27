Клинтон начал дачу показаний по делу Эпштейна словом "стреляйте"

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон начал дачу показаний по делу скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, признавшись, что не ждет вопросов с нетерпением и добавив "стреляйте".

"Поскольку я нахожусь под присягой, я не стану лгать, заявляя, что с нетерпением жду ваших вопросов. Но я готов ответить на них в меру своих возможностей", – говорится в заключение письменных показаний Клинтона перед комитетом конгресса, опубликованных в соцсети Х

При этом он отметил, что будет давать показания, основываясь на "обоснованных, логичных и даже диких" фактах, которыми он располагает.

"С этими словами, господин председатель, стреляйте", - добавил он в конце своего вступительного слова. После этого, согласно практике конгресса, законодатели приступают к вопросам.

Клинтон использовал фразеологизм "fire away", который дословно переводится как "открыть огонь" и означает призыв к началу какого-либо действия.

Супруга бывшего президента экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в четверг дала показания по делу Эпштейна . В ходе заседания она заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна и не посещала его остров. Вскоре после встречи с законодателями она отметила, что не считает прошедшее слушание продуктивным, так как многие вопросы повторялись из раза в раз, а в конце и вовсе не относились к делу.

Выездное заседание комитета по надзору проходит в пригороде Нью-Йорка , в центре исполнительских искусств Чаппакуа. Клинтоны просили провести закрытые слушания в городе, где живут, а не на Капитолийском холме.

Интерес к чете Клинтон и ее связям с финансистом-педофилом обострился на фоне публикации новых файлов из досье Эпштейна. Среди ранее необнародованных файлов – многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.