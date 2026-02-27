Рейтинг@Mail.ru
21:08 27.02.2026 (обновлено: 21:18 27.02.2026)
Клинтон начал дачу показаний по делу Эпштейна словом "стреляйте"
Экс-президент США Билл Клинтон начал дачу показаний по делу скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, признавшись, что не ждет вопросов с нетерпением и РИА Новости, 27.02.2026
Клинтон заявил, что не будет лгать на даче показаний по делу Эпштейна

© AP Photo / Susan WalshБывший президент США Билл Клинтон
Бывший президент США Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший президент США Билл Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон начал дачу показаний по делу скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, признавшись, что не ждет вопросов с нетерпением и добавив "стреляйте".
"Поскольку я нахожусь под присягой, я не стану лгать, заявляя, что с нетерпением жду ваших вопросов. Но я готов ответить на них в меру своих возможностей", – говорится в заключение письменных показаний Клинтона перед комитетом конгресса, опубликованных в соцсети Х.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Дмитриев прокомментировал заявления Билла Клинтона по файлам Эпштейна
Вчера, 21:02
При этом он отметил, что будет давать показания, основываясь на "обоснованных, логичных и даже диких" фактах, которыми он располагает.
"С этими словами, господин председатель, стреляйте", - добавил он в конце своего вступительного слова. После этого, согласно практике конгресса, законодатели приступают к вопросам.
Клинтон использовал фразеологизм "fire away", который дословно переводится как "открыть огонь" и означает призыв к началу какого-либо действия.
Супруга бывшего президента экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в четверг дала показания по делу Эпштейна. В ходе заседания она заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна и не посещала его остров. Вскоре после встречи с законодателями она отметила, что не считает прошедшее слушание продуктивным, так как многие вопросы повторялись из раза в раз, а в конце и вовсе не относились к делу.
Выездное заседание комитета по надзору проходит в пригороде Нью-Йорка, в центре исполнительских искусств Чаппакуа. Клинтоны просили провести закрытые слушания в городе, где живут, а не на Капитолийском холме.
Интерес к чете Клинтон и ее связям с финансистом-педофилом обострился на фоне публикации новых файлов из досье Эпштейна. Среди ранее необнародованных файлов – многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Эпштейн 17 раз был в Белом доме Клинтона
Вчера, 20:58
 
