Рейтинг@Mail.ru
Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/klinton-2077269489.html
Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна
Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна - РИА Новости, 27.02.2026
Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна
Конгресс США начал слушания, на которых бывший президент США Билл Клинтон ответит на вопросы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, следует из расписания РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:19:00+03:00
2026-02-27T19:19:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
хиллари клинтон
билл клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863083458_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_03aa90aa34766bd8f49f6d79b37374e7.jpg
https://ria.ru/20260227/prichiny-2077044282.html
https://ria.ru/20260227/vstrechi-2077027242.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863083458_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_2dba96f5db9d63c1ab78b1705f6b404e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, хиллари клинтон, билл клинтон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон
Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна

Билл Клинтон начал отвечать на вопросы в Конгрессе по делу Эпштейна

© AP Photo / Susan WalshБилл Клинтон
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Билл Клинтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Конгресс США начал слушания, на которых бывший президент США Билл Клинтон ответит на вопросы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, следует из расписания слушаний.
Заседание проходит в закрытом режиме.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Эпштейн обсуждал причины гибели на Манхеттене топ-модели из Казахстана
Вчера, 07:34
В четверг аналогичным образом дала показания супруга Клинтона и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. В своих письменных показаниях, которые обычно зачитываются в начале заседания и текст которых она опубликовала в соцсети Х, Клинтон отметила, что не знала о преступлениях педофила Эпштейна и не посещала его остров.
Хиллари отчитывалась перед конгрессом из пригорода Нью-Йорка Чаппакуа (не в комплексе зданий конгресса). СМИ пишут, что бывший президент также планирует оттуда предстать перед комитетом по надзору палаты представителей.
Интерес к чете и ее связям с финансистом-педофилом обострился на фоне публикации новых файлов из досье Эпштейна. Среди ранее необнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи и в компании девушек, чьи лица скрыты.
Супруги не сразу согласились на дачу показаний после того, как им были высланы повестки от конгресса. Они в течение шести месяцев игнорировали приглашение, после чего надзорный комитет палаты представителей начал процедуру привлечения их к ответственности за неуважение к конгрессу. После этого Клинтоны заявили о готовности ответить на вопросы законодателей.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Дмитриев сомневается, что Клинтон не помнит встреч с Эпштейном
Вчера, 01:34
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнХиллари КлинтонБилл Клинтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала