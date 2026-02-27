https://ria.ru/20260227/klinton-2077269489.html
Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна
Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна - РИА Новости, 27.02.2026
Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна
Конгресс США начал слушания, на которых бывший президент США Билл Клинтон ответит на вопросы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, следует из расписания РИА Новости, 27.02.2026
Билл Клинтон начал отвечать на вопросы в Конгрессе по делу Эпштейна
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Конгресс США начал слушания, на которых бывший президент США Билл Клинтон ответит на вопросы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, следует из расписания слушаний.
Заседание проходит в закрытом режиме.
В четверг аналогичным образом дала показания супруга Клинтона
и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон
. В своих письменных показаниях, которые обычно зачитываются в начале заседания и текст которых она опубликовала в соцсети Х, Клинтон отметила, что не знала о преступлениях педофила Эпштейна
и не посещала его остров.
Хиллари отчитывалась перед конгрессом из пригорода Нью-Йорка
Чаппакуа (не в комплексе зданий конгресса). СМИ пишут, что бывший президент также планирует оттуда предстать перед комитетом по надзору палаты представителей.
Интерес к чете и ее связям с финансистом-педофилом обострился на фоне публикации новых файлов из досье Эпштейна. Среди ранее необнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи и в компании девушек, чьи лица скрыты.
Супруги не сразу согласились на дачу показаний после того, как им были высланы повестки от конгресса. Они в течение шести месяцев игнорировали приглашение, после чего надзорный комитет палаты представителей начал процедуру привлечения их к ответственности за неуважение к конгрессу. После этого Клинтоны заявили о готовности ответить на вопросы законодателей.