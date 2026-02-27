Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна

Интерес к чете и ее связям с финансистом-педофилом обострился на фоне публикации новых файлов из досье Эпштейна. Среди ранее необнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи и в компании девушек, чьи лица скрыты.

Супруги не сразу согласились на дачу показаний после того, как им были высланы повестки от конгресса. Они в течение шести месяцев игнорировали приглашение, после чего надзорный комитет палаты представителей начал процедуру привлечения их к ответственности за неуважение к конгрессу. После этого Клинтоны заявили о готовности ответить на вопросы законодателей.