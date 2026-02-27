Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Казахстана оценило ситуацию с транспортировкой нефти через КТК - РИА Новости, 27.02.2026
08:56 27.02.2026
Минэнерго Казахстана оценило ситуацию с транспортировкой нефти через КТК
Минэнерго Казахстана оценило ситуацию с транспортировкой нефти через КТК
2026
экономика, казахстан
Экономика, Казахстан
Минэнерго Казахстана оценило ситуацию с транспортировкой нефти через КТК

Аккенженов: проблем с транспортировкой нефти через КТК сейчас нет

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
АСТАНА, 27 фев - РИА Новости. Проблем с транспортировкой казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в настоящее время нет, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
"Сейчас нет никаких проблем", - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос РИА Новости, нет ли у Казахстана проблем с транспортировкой нефти через КТК.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на инфраструктуру КТК
2 февраля, 20:39
 
