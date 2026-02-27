https://ria.ru/20260227/kazahstan-2077050352.html
Минэнерго Казахстана оценило ситуацию с транспортировкой нефти через КТК
Минэнерго Казахстана оценило ситуацию с транспортировкой нефти через КТК - РИА Новости, 27.02.2026
Минэнерго Казахстана оценило ситуацию с транспортировкой нефти через КТК
Проблем с транспортировкой казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в настоящее время нет, заявил министр энергетики Казахстана... РИА Новости, 27.02.2026
Аккенженов: проблем с транспортировкой нефти через КТК сейчас нет