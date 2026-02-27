https://ria.ru/20260227/investitsiya-2077031993.html
Назван способ выгодно вложить 100 тысяч рублей в 2026 году
россия
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости.
Сберечь условные 100 тысяч рублей от инфляции проще всего, вложив их в какой-нибудь финансовый инструмент. Как это сделать максимально безопасно и выгодно, рассказал агентству "Прайм"
финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.
Наиболее надежен по-прежнему банковский вклад. Минимум рисков, доход гарантирован, а средства до 1,4 миллиона рублей надежно застрахованы. Максимальная ставка по вкладам на год в начале февраля была в районе 14,4%. Таким образом, положив 100 тысяч рублей сейчас, через год можно получить 114,4 тысячи рублей.
"Через брокера на бирже можно купить государственные или корпоративные облигации. С учетом налогов чистая доходность ОФЗ со 100 тысяч составит около 11,7%. При этом сама облигация может как дорожать, так и дешеветь – это доля риска. Продать ее можно в любой момент", — рассказал эксперт.
Также консервативным инвесторам подойдут фонды денежного рынка, которые предлагают доходность на уровне ключевой ставки. С учетом налогов доход от 100 тысяч рублей за год составит 11,3%. А вот рынок акций – более рисковая история: вкладывать сюда без специальной подготовки лучше через ПИФ или профессионального управляющего, подытожил Родин
