Назван способ выгодно вложить 100 тысяч рублей в 2026 году

Наиболее надежен по-прежнему банковский вклад. Минимум рисков, доход гарантирован, а средства до 1,4 миллиона рублей надежно застрахованы. Максимальная ставка по вкладам на год в начале февраля была в районе 14,4%. Таким образом, положив 100 тысяч рублей сейчас, через год можно получить 114,4 тысячи рублей.

"Через брокера на бирже можно купить государственные или корпоративные облигации. С учетом налогов чистая доходность ОФЗ со 100 тысяч составит около 11,7%. При этом сама облигация может как дорожать, так и дешеветь – это доля риска. Продать ее можно в любой момент", — рассказал эксперт.