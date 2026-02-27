Рейтинг@Mail.ru
Гуменник вошел в состав на Финал Гран-при России
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:41 27.02.2026 (обновлено: 15:07 27.02.2026)
Гуменник вошел в состав на Финал Гран-при России
Гуменник вошел в состав на Финал Гран-при России
Петр Гуменник вошел в предварительный состав участников Финала Гран-при России по фигурному катанию, следует из заявочного листа, размещенного на сайте... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T14:41:00+03:00
2026-02-27T15:07:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
челябинск
италия
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
Гуменник вошел в состав на Финал Гран-при России

Гуменник вошел в предварительный состав на Финал Гран-при России

Российский фигурист Петр Гуменник
Российский фигурист Петр Гуменник . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Петр Гуменник вошел в предварительный состав участников Финала Гран-при России по фигурному катанию, следует из заявочного листа, размещенного на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Финал Гран-при России пройдет с 6 по 9 марта в Челябинске. Всего в заявочный лист вошли 12 участников.
Помимо Гуменника, в список вошли Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Евгений Семененко, Николай Угожаев и Григорий Федоров.
В парном катании выступят Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Танисия Щербинина/Артем Петров.
В танцах на льду примут участие Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
Гуменник был одним из 13 россиян, принявших участие в зимних Олимпийских играх в Италии, которые прошли с 6 по 22 февраля. Фигурист показал 12-й результат (86,72 балла) в короткой программе и чисто исполнил произвольную программу, набрав 184,49 балла. Гуменник с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место.
Фигурное катание
 
Версия 2023.1 Beta
