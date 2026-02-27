В Госдуме прокомментировали отказ Зеленского вывести войска из Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал нервной риторикой заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить ВСУ из подконтрольной им части Донбасса.

Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта, назвав это "чушью собачей".

"Грубые выражения Зеленского - показатель его же тревоги. Добровольным выводом ВСУ из Донбасса Украина смогла бы сохранить украинским солдатам жизни, но Зеленскому плевать на них, отсюда его нервная риторика и отсутствие желания здраво смотреть на предложения по урегулированию украинского конфликта", - сказал Белик РИА Новости.