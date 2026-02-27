Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали отказ Зеленского вывести войска из Донбасса
13:15 27.02.2026
В Госдуме прокомментировали отказ Зеленского вывести войска из Донбасса
В Госдуме прокомментировали отказ Зеленского вывести войска из Донбасса
россия
донбасс
В Госдуме прокомментировали отказ Зеленского вывести войска из Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал нервной риторикой заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить ВСУ из подконтрольной им части Донбасса.
Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта, назвав это "чушью собачей".
"Грубые выражения Зеленского - показатель его же тревоги. Добровольным выводом ВСУ из Донбасса Украина смогла бы сохранить украинским солдатам жизни, но Зеленскому плевать на них, отсюда его нервная риторика и отсутствие желания здраво смотреть на предложения по урегулированию украинского конфликта", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Зеленский своими повадками и выражениями всё больше напоминает обитателя "бандитского притона".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
