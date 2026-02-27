Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России - РИА Новости, 27.02.2026
20:58 27.02.2026
В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России
В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России
Сожжение российского флага у диппредставительства России в Хельсинки может привести к росту русофобии и преступности в стране, заявил член финской партии... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
финляндия
россия
хельсинки
финляндия
россия
хельсинки
в мире, финляндия, россия, хельсинки
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки
В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России

Мема: сожжение флага РФ в Финляндии может привести к росту русофобии в стране

© Фото : Посольство РФ в ФинляндииЗдание посольства России в Финляндии
Здание посольства России в Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Посольство РФ в Финляндии
Здание посольства России в Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сожжение российского флага у диппредставительства России в Хельсинки может привести к росту русофобии и преступности в стране, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Сожжение российского флага во время протестов в Хельсинки на этой неделе — это гнусный акт, который должен быть осужден всеми финскими политиками. Сторонников Украины с каждым годом становится все меньше, и на этот раз они совершили поступок, недопустимый в цивилизованном обществе. <…> В Финляндии проживает много русских, и этот инцидент может спровоцировать преступления на почве ненависти против них", — написал он.
Политик также отметил, что это "очень серьезный инцидент, который не должен повториться".
Перед посольством России в Финляндии 24 февраля была совершена провокационная акция —неизвестные сожгли российский флаг. Посол Финляндии в России Марья Лийвала была вызвана в МИД, где ей заявили протест в связи с инцидентом.
В МИД подчеркнули, что Москва рассматривает сожжение флага перед посольством в Финляндии как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом Российской Федерации.
В миреФинляндияРоссияХельсинки
 
 
