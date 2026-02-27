https://ria.ru/20260227/figurist-2077145420.html
Фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство, сообщил источник
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании, говорится в документе организации, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что запрет может коснуться фигуристов и тренеров.
"Неподобающие публичные комментарии участников соревнований и официальных лиц их команд, которые напрямую или через третью сторону открыто высказываются неподобающим образом в отношении официальных лиц или их решений, могут быть наказаны дисциплинарной комиссией ISU в соответствии с внутренними процедурами", - говорится в сообщении.
Один из источников сообщил РИА Новости, что документ с предложенными изменениями регламента был разослан национальным федерациям на прошлой неделе. Отмечается, что у федераций есть один месяц для того, чтобы дать обратную связь. Если две трети из них проголосуют против, вопрос будет вынесен на конгресс ISU, который пройдет летом текущего года.
Если же федерации не будут возражать, изменения в правилах будут приняты с 1 июля 2026 года и начнут действовать с сезона-2026/27.