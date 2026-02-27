Фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство, сообщил источник

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании, говорится в документе организации, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что запрет может коснуться фигуристов и тренеров.

"Неподобающие публичные комментарии участников соревнований и официальных лиц их команд, которые напрямую или через третью сторону открыто высказываются неподобающим образом в отношении официальных лиц или их решений, могут быть наказаны дисциплинарной комиссией ISU в соответствии с внутренними процедурами", - говорится в сообщении.

Один из источников сообщил РИА Новости, что документ с предложенными изменениями регламента был разослан национальным федерациям на прошлой неделе. Отмечается, что у федераций есть один месяц для того, чтобы дать обратную связь. Если две трети из них проголосуют против, вопрос будет вынесен на конгресс ISU, который пройдет летом текущего года.