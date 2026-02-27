Рейтинг@Mail.ru
Фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:55 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/figurist-2077145420.html
Фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство, сообщил источник
Фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство, сообщил источник
Международный союз конькобежцев (ISU) намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании, говорится в документе организации, оказавшемся в... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T13:55:00+03:00
2026-02-27T13:55:00+03:00
фигурное катание
спорт
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012907013_246:0:3626:1901_1920x0_80_0_0_8db0da3a530b63d32bb930f544687e3f.jpg
https://ria.ru/20260227/svadba-2077083838.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012907013_1087:0:3622:1901_1920x0_80_0_0_1b4fa90591920ea6a4b3b764fd9a4997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Международный союз конькобежцев (ISU)
Фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство, сообщил источник

ISU запретит фигуристам и тренерам критиковать судейство

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании, говорится в документе организации, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что запрет может коснуться фигуристов и тренеров.
"Неподобающие публичные комментарии участников соревнований и официальных лиц их команд, которые напрямую или через третью сторону открыто высказываются неподобающим образом в отношении официальных лиц или их решений, могут быть наказаны дисциплинарной комиссией ISU в соответствии с внутренними процедурами", - говорится в сообщении.
Один из источников сообщил РИА Новости, что документ с предложенными изменениями регламента был разослан национальным федерациям на прошлой неделе. Отмечается, что у федераций есть один месяц для того, чтобы дать обратную связь. Если две трети из них проголосуют против, вопрос будет вынесен на конгресс ISU, который пройдет летом текущего года.
Если же федерации не будут возражать, изменения в правилах будут приняты с 1 июля 2026 года и начнут действовать с сезона-2026/27.
Майя Хромых и Адьян Питкеев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Ученики Тутберидзе сыграли свадьбу
Вчера, 11:04
 
Фигурное катаниеСпортМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала