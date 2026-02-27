https://ria.ru/20260227/fekhtovanie-2077232047.html
Сборная России с флагом и гимном выиграла юниорский ЧЕ по фехтованию
Сборная России с флагом и гимном выиграла юниорский ЧЕ по фехтованию - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Сборная России с флагом и гимном выиграла юниорский ЧЕ по фехтованию
Сборная России стала победителем медального зачета юниорского чемпионата Европы (до 20 лет) по фехтованию, который прошел в Тбилиси. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T17:52:00+03:00
2026-02-27T17:52:00+03:00
2026-02-27T17:56:00+03:00
спорт
россия
тбилиси
италия
александр михайлов (генерал-майор)
международная федерация фехтования (fie)
фехтование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077239162_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_0dc2c8c10a50bb0199abc483c1e4627a.jpg
https://ria.ru/20260128/veykbording-2070759271.html
россия
тбилиси
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077239162_8:0:1272:948_1920x0_80_0_0_6363154ce7c0ba81c5dc777a6853bbe0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, тбилиси, италия, александр михайлов (генерал-майор), международная федерация фехтования (fie), фехтование
Спорт, Россия, Тбилиси, Италия, Александр Михайлов (генерал-майор), Международная федерация фехтования (FIE), Фехтование
Сборная России с флагом и гимном выиграла юниорский ЧЕ по фехтованию
Сборная России с тремя золотыми медалями выиграла юниорский ЧЕ по фехтованию