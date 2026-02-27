ЕС планирует смену режима в Венгрии через выборы, заявил Пушков

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Евросоюз планирует смену режима в Венгрии через парламентские выборы, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Теперь ЕС планирует "смену режима" в Венгрии, намереваясь использовать для этого парламентские выборы, которые пройдут в этой стране в апреле", - написал член комитета СФ в своем телеграм-канале.
Сенатор позднее также добавил, что Еврокомиссия ищет способ обойти вето Венгрии и направить Украине безвозвратный "кредит" несмотря на возражения Будапешта.
"Это стало бы грубейшим нарушением принципа единогласия, провозглашенного в Договоре о создании ЕС. Однако именно к подрыву этого принципа стремится (глава Еврокомиссии Урсула – ред.) фон дер Ляйен и ее клан, захвативший полный контроль над Еврокомиссией. Под ее руководством ЕС превращается в откровенно авторитарную организацию", - констатировал политик.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.