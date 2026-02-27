ЕС планирует смену режима в Венгрии через выборы, заявил Пушков

"Это стало бы грубейшим нарушением принципа единогласия, провозглашенного в Договоре о создании ЕС. Однако именно к подрыву этого принципа стремится (глава Еврокомиссии Урсула – ред.) фон дер Ляйен и ее клан, захвативший полный контроль над Еврокомиссией. Под ее руководством ЕС превращается в откровенно авторитарную организацию", - констатировал политик.