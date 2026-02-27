Рейтинг@Mail.ru
ЕС планирует смену режима в Венгрии через выборы, заявил Пушков - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/es-2077280092.html
ЕС планирует смену режима в Венгрии через выборы, заявил Пушков
ЕС планирует смену режима в Венгрии через выборы, заявил Пушков - РИА Новости, 27.02.2026
ЕС планирует смену режима в Венгрии через выборы, заявил Пушков
Евросоюз планирует смену режима в Венгрии через парламентские выборы, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:20:00+03:00
2026-02-27T20:20:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
алексей пушков
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/13/1517431360_0:265:2700:1784_1920x0_80_0_0_0ead8526cda15a39a0fc5194415bd884.jpg
https://ria.ru/20260226/orban-2076806565.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/13/1517431360_0:12:2700:2037_1920x0_80_0_0_7f73af3d868525098eeed551d50babc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, будапешт, алексей пушков, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Алексей Пушков, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ
ЕС планирует смену режима в Венгрии через выборы, заявил Пушков

Пушков: ЕС планирует смену режима в Венгрии через парламентские выборы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Евросоюз планирует смену режима в Венгрии через парламентские выборы, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Теперь ЕС планирует "смену режима" в Венгрии, намереваясь использовать для этого парламентские выборы, которые пройдут в этой стране в апреле", - написал член комитета СФ в своем телеграм-канале.
Сенатор позднее также добавил, что Еврокомиссия ищет способ обойти вето Венгрии и направить Украине безвозвратный "кредит" несмотря на возражения Будапешта.
"Это стало бы грубейшим нарушением принципа единогласия, провозглашенного в Договоре о создании ЕС. Однако именно к подрыву этого принципа стремится (глава Еврокомиссии Урсула – ред.) фон дер Ляйен и ее клан, захвативший полный контроль над Еврокомиссией. Под ее руководством ЕС превращается в откровенно авторитарную организацию", - констатировал политик.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
СМИ: Орбан спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС
26 февраля, 09:34
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештАлексей ПушковПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала