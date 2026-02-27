Эпштейн обсуждал с экс-главой форума в Давосе замещение площадкой роли ООН

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подавший в отставку глава Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде в переписке с финансистом Джеффри Эпштейном обсуждал усиление роли Давоса для замещения ООН в вопросах глобальной координации и технологий, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.