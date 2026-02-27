Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн обсуждал с экс-главой форума в Давосе замещение площадкой роли ООН - РИА Новости, 27.02.2026
03:30 27.02.2026
Эпштейн обсуждал с экс-главой форума в Давосе замещение площадкой роли ООН
Эпштейн обсуждал с экс-главой форума в Давосе замещение площадкой роли ООН
Эпштейн обсуждал с экс-главой форума в Давосе замещение площадкой роли ООН

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подавший в отставку глава Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде в переписке с финансистом Джеффри Эпштейном обсуждал усиление роли Давоса для замещения ООН в вопросах глобальной координации и технологий, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Бренде объявил об отставке на фоне публикации сведений о его контактах с Эпштейном.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Эпштейн обсуждал инвестиции в британский аэропорт "Станстед"
26 февраля, 17:38
"Давос действительно может заменить ООН - киберсфера, криптовалюты, генетика… международная координация. Сейчас вопросы требуют работы с распределённым доверием и последствиями интернета", - написал Эпштейн в письме Бренде в сентябре 2018 года.
В ответ Бренде согласился с этой идеей.
"Именно - нам нужна новая глобальная архитектура. Всемирный экономический форум (Давос) уникально расположен - государственно-частный формат", - говорится в его ответном сообщении.
Ранее ВЭФ после публикации материалов минюстом США в феврале инициировал независимое расследование в отношении связей Бренде с Эпштейном. По данным норвежской телерадиокомпании NRK, из документов следует, что Бренде и Эпштейн поддерживали контакт, в том числе однажды обедали вместе, а также обменивались сообщениями и электронными письмами.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Детектив убрал из особняка Эпштейна улики в 2005 году, пишут СМИ
26 февраля, 07:49
 
В миреСШАДавосДжеффри ЭпштейнБерге БрендеООН
 
 
