Эпштейн обсуждал с экс-главой форума в Давосе замещение площадкой роли ООН
2026-02-27T03:30:00+03:00
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подавший в отставку глава Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде в переписке с финансистом Джеффри Эпштейном обсуждал усиление роли Давоса для замещения ООН в вопросах глобальной координации и технологий, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Бренде
объявил об отставке на фоне публикации сведений о его контактах с Эпштейном
.
"Давос действительно может заменить ООН
- киберсфера, криптовалюты, генетика… международная координация. Сейчас вопросы требуют работы с распределённым доверием и последствиями интернета", - написал Эпштейн в письме Бренде в сентябре 2018 года.
В ответ Бренде согласился с этой идеей.
"Именно - нам нужна новая глобальная архитектура. Всемирный экономический форум (Давос
) уникально расположен - государственно-частный формат", - говорится в его ответном сообщении.
Ранее ВЭФ после публикации материалов минюстом США
в феврале инициировал независимое расследование в отношении связей Бренде с Эпштейном. По данным норвежской телерадиокомпании NRK, из документов следует, что Бренде и Эпштейн поддерживали контакт, в том числе однажды обедали вместе, а также обменивались сообщениями и электронными письмами.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.