Эпштейн 17 раз был в Белом доме Клинтона

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн 17 раз был в Белом доме в период президентства Билла Клинтона, сообщил председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер.

В пятницу бывший американский лидер должен дать показания комитету конгресса.

"Мы знаем, что Билл Клинтон летал на самолете Джеффри Эпштейна как минимум 27 раз", - сказал Комер, подчеркнув, что планирует спросить об этом экс-президента.

В четверг бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолете и не посещала его остров.

Выездное заседание комитета по надзору проходит в пригороде Нью-Йорка , в центре исполнительских искусств Чаппакуа. Клинтоны несколько месяцев отказывались явиться, но под угрозой привлечения к ответственности согласились на формат закрытых слушаний, попросив провести их в городе, где они живут, а не на Капитолийском холме.