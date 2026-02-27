https://ria.ru/20260227/epshtejn-2077284825.html
Эпштейн 17 раз был в Белом доме Клинтона
Эпштейн 17 раз был в Белом доме Клинтона - РИА Новости, 27.02.2026
Эпштейн 17 раз был в Белом доме Клинтона
Обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн 17 раз был в Белом доме в период президентства Билла Клинтона, сообщил... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:58:00+03:00
2026-02-27T20:58:00+03:00
2026-02-27T20:58:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
билл клинтон
хиллари клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_587abf8a8cc8f339e9ad4207f0dccbd5.jpg
https://ria.ru/20260227/epshteyn-2077036112.html
https://ria.ru/20260225/epshteyn-2076766421.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1af5cc65e038e3f5277e83f04ebff8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, билл клинтон, хиллари клинтон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон, Хиллари Клинтон
Эпштейн 17 раз был в Белом доме Клинтона
Эпштейн 17 раз был в Белом доме в период президентства Клинтона
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн 17 раз был в Белом доме в период президентства Билла Клинтона, сообщил председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер.
"(Бывшая) госсекретарь Хиллари Клинтон
это подтвердила вчера: Джеффри Эпштейн
был в Белом доме 17 раз, пока Билл Клинтон был президентом", - сказал Комер журналистам.
В пятницу бывший американский лидер должен дать показания комитету конгресса.
"Мы знаем, что Билл Клинтон летал на самолете Джеффри Эпштейна как минимум 27 раз", - сказал Комер, подчеркнув, что планирует спросить об этом экс-президента.
В четверг бывший госсекретарь США
Хиллари Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолете и не посещала его остров.
Выездное заседание комитета по надзору проходит в пригороде Нью-Йорка
, в центре исполнительских искусств Чаппакуа. Клинтоны несколько месяцев отказывались явиться, но под угрозой привлечения к ответственности согласились на формат закрытых слушаний, попросив провести их в городе, где они живут, а не на Капитолийском холме.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.