Эксперт оценил вероятность отказа Японии от российских энергоносителей

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отношения между Москвой и Токио поставлены на паузу, но они не так плохи, как кажется, Япония по-прежнему закупает у России энергоносители, и не собирается от них отказываться, поскольку они важны для ее экономической безопасности, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра японских исследований Института современного Китая и Азии (ИКСА) РАН Константин Корнеев.