Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность отказа Японии от российских энергоносителей - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ekspert-2077156942.html
Эксперт оценил вероятность отказа Японии от российских энергоносителей
Эксперт оценил вероятность отказа Японии от российских энергоносителей - РИА Новости, 27.02.2026
Эксперт оценил вероятность отказа Японии от российских энергоносителей
Отношения между Москвой и Токио поставлены на паузу, но они не так плохи, как кажется, Япония по-прежнему закупает у России энергоносители, и не собирается от... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:20:00+03:00
2026-02-27T14:20:00+03:00
россия
япония
токио
дмитрий песков
санаэ такаити
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105347/16/1053471607_0:490:1728:1462_1920x0_80_0_0_cf00299a902bbddcf78ca5fc71fd7975.jpg
https://ria.ru/20260225/yaponiya-2076688352.html
https://ria.ru/20260221/yaponiya-2076019499.html
россия
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105347/16/1053471607_0:328:1728:1624_1920x0_80_0_0_a8bd661f911c910acae47a99084fea3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, токио, дмитрий песков, санаэ такаити, российская академия наук
Россия, Япония, Токио, Дмитрий Песков, Санаэ Такаити, Российская академия наук
Эксперт оценил вероятность отказа Японии от российских энергоносителей

Корнеев: Япония не откажется от российских энергоносителей ради своей экономики

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Японии
Государственные флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отношения между Москвой и Токио поставлены на паузу, но они не так плохи, как кажется, Япония по-прежнему закупает у России энергоносители, и не собирается от них отказываться, поскольку они важны для ее экономической безопасности, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра японских исследований Института современного Китая и Азии (ИКСА) РАН Константин Корнеев.
"Да, отношения Москвы и Токио находятся в данный момент на самом низком уровне за весь период после распада СССР. Они, я бы сказал, поставлены сегодня на долгосрочную паузу, законсервированы. Тем не менее, отношения эти все-таки не столь плохи, как кажется", - сказал он.
Японский флаг в Токио - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Японии призвали Европу подумать о мире и прекратить поддержку Зеленского
25 февраля, 16:31
По его словам, соглашения, которые были заключены в критически важных для Японии отраслях, по-прежнему действуют.
"Они не расширяются, не углубляются, они просто действуют. Япония по-прежнему закупает у России газ и другие природные ресурсы, и не собирается от них отказываться, поскольку они чрезвычайно важны для ее экономической безопасности", - заметил собеседник агентства.
Хотя японцы, добавил он, перестали продавать в России определенные товары, услуги, автомобили и разное оборудование, все это и раньше не являлось основным направлением взаимодействия двух стран. "Это был дополнительный момент. Основным в торгово-экономических связях двух стран всегда были энергоресурсы и отдельные энергетические технологии",- заключил Корнеев.
Россия никогда не была сторонником прекращения диалога с Японией, диалог прервался по инициативе Токио, заявил на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле рассматривают заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о желании страны заключить мирный договор с РФ.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Ослабить Россию". Намерение Токио вызвало панику в Японии
21 февраля, 21:09
 
РоссияЯпонияТокиоДмитрий ПесковСанаэ ТакаитиРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала