Эксперт оценил вероятность отказа Японии от российских энергоносителей
Эксперт оценил вероятность отказа Японии от российских энергоносителей
Россия, Япония, Токио, Дмитрий Песков, Санаэ Такаити, Российская академия наук
Эксперт оценил вероятность отказа Японии от российских энергоносителей
Корнеев: Япония не откажется от российских энергоносителей ради своей экономики
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отношения между Москвой и Токио поставлены на паузу, но они не так плохи, как кажется, Япония по-прежнему закупает у России энергоносители, и не собирается от них отказываться, поскольку они важны для ее экономической безопасности, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра японских исследований Института современного Китая и Азии (ИКСА) РАН Константин Корнеев.
"Да, отношения Москвы
и Токио
находятся в данный момент на самом низком уровне за весь период после распада СССР
. Они, я бы сказал, поставлены сегодня на долгосрочную паузу, законсервированы. Тем не менее, отношения эти все-таки не столь плохи, как кажется", - сказал он.
По его словам, соглашения, которые были заключены в критически важных для Японии
отраслях, по-прежнему действуют.
"Они не расширяются, не углубляются, они просто действуют. Япония по-прежнему закупает у России
газ и другие природные ресурсы, и не собирается от них отказываться, поскольку они чрезвычайно важны для ее экономической безопасности", - заметил собеседник агентства.
Хотя японцы, добавил он, перестали продавать в России определенные товары, услуги, автомобили и разное оборудование, все это и раньше не являлось основным направлением взаимодействия двух стран. "Это был дополнительный момент. Основным в торгово-экономических связях двух стран всегда были энергоресурсы и отдельные энергетические технологии",- заключил Корнеев.
Россия никогда не была сторонником прекращения диалога с Японией, диалог прервался по инициативе Токио, заявил на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос, как в Кремле рассматривают заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити
о желании страны заключить мирный договор с РФ.