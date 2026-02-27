Рейтинг@Mail.ru
13:26 27.02.2026 (обновлено: 16:54 27.02.2026)
Зампреда правления "Газпром нефти" доставили в суд в Москве
Зампреда правления "Газпром нефти" доставили в суд в Москве
Зампреда правления "Газпром нефти" доставили в суд в Москве

РИА Новости: Джалябова доставили в суд в Москве для избрания меры пресечения

Заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов в Басманном суде Москвы. 27 февраля 2026
Заместитель председателя правления Газпром нефти Антон Джалябов в Басманном суде Москвы. 27 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов в Басманном суде Москвы. 27 февраля 2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов, задержанный в Санкт-Петербурге по делу о взятках, доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения, сообщили РИА Новости в суде.
"Джалябов доставлен в суд для избрания меры пресечения", - сказали в инстанции.
Как ранее сообщило МВД, зампреду правления ПАО "Газпром нефть" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант, который в 2021-2022 годах занимал должность директора филиала ООО "Газпром инвест", получил от руководителей фирм моторную лодку и квартиру в Сочи на общую сумму почти 30 миллионов рублей за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Начальника службы закупа "Макфы" будут судить по делу о подкупе и взятке
