https://ria.ru/20260227/dzhalyabov-2077133124.html
Зампреда правления "Газпром нефти" доставили в суд в Москве
Зампреда правления "Газпром нефти" доставили в суд в Москве - РИА Новости, 27.02.2026
Зампреда правления "Газпром нефти" доставили в суд в Москве
Заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов, задержанный в Санкт-Петербурге по делу о взятках, доставлен в Басманный суд Москвы для... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:26:00+03:00
2026-02-27T13:26:00+03:00
2026-02-27T16:54:00+03:00
москва
происшествия
санкт-петербург
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077219625_0:192:3125:1950_1920x0_80_0_0_793ded43bafadf8cdb7b321d19b9985f.jpg
https://ria.ru/20260226/cheljabinsk-2076857030.html
москва
санкт-петербург
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077219625_0:0:2718:2038_1920x0_80_0_0_b9fbe3b25098b5de6a25fd015b4efee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, санкт-петербург, сочи
Москва, Происшествия, Санкт-Петербург, Сочи
Зампреда правления "Газпром нефти" доставили в суд в Москве
РИА Новости: Джалябова доставили в суд в Москве для избрания меры пресечения