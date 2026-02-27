Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал заявления Билла Клинтона по файлам Эпштейна - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/dmitriev-2077285504.html
Дмитриев прокомментировал заявления Билла Клинтона по файлам Эпштейна
Дмитриев прокомментировал заявления Билла Клинтона по файлам Эпштейна - РИА Новости, 27.02.2026
Дмитриев прокомментировал заявления Билла Клинтона по файлам Эпштейна
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления бывшего... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T21:02:00+03:00
2026-02-27T21:02:00+03:00
сша
россия
билл клинтон
джеффри эпштейн
кирилл дмитриев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260227/epshtejn-2077284825.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, билл клинтон, джеффри эпштейн, кирилл дмитриев, в мире
США, Россия, Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн, Кирилл Дмитриев, В мире
Дмитриев прокомментировал заявления Билла Клинтона по файлам Эпштейна

Дмитриев прокомментировал заявления Клинтона по файлам Эпштейна

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления бывшего президента США Билла Клинтона по файлам обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.
Ранее министерство юстиции опубликовало материалы по делу Эпштейна, включая фотографии Билла Клинтона с молодыми девушками. В связи с этим чета Клинтон была вызвана для дачи показаний, но они отказывались прийти на закрытые слушания в конгресс. В четверг Хиллари Клинтон все же дала показания и заявила, что ничего не знала о преступлениях Эпштейна. В пятницу ее муж также дает показания.
"На самом деле это семейная фотография, на которой Хиллари изображена в парике на этом затемнённом снимке", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию с фотографией бывшего президента США с девушкой, чье лицо было скрыто.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Эпштейн 17 раз был в Белом доме Клинтона
Вчера, 20:58
 
СШАРоссияБилл КлинтонДжеффри ЭпштейнКирилл ДмитриевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала