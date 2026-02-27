Рейтинг@Mail.ru
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал, что не обиделся на Латвию за депортацию - РИА Новости, 27.02.2026
04:59 27.02.2026
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал, что не обиделся на Латвию за депортацию
Эксперт по КНДР Андрей Ланьков, которого без объяснения выдворили из Латвии, рассказал, что не обиделся на это, назвав решение местных бюрократов "глупостью".
кндр
латвия
рига
кндр
латвия
рига
кндр, латвия, рига
КНДР, Латвия, Рига
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал, что не обиделся на Латвию за депортацию

Ланьков не обиделся на Латвию за депортацию

© Фото : @a_lankovАндрей Ланьков
Андрей Ланьков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : @a_lankov
Андрей Ланьков. Архивное фото
СЕУЛ, 27 фев - РИА Новости. Эксперт по КНДР Андрей Ланьков, которого без объяснения выдворили из Латвии, рассказал, что не обиделся на это, назвав решение местных бюрократов "глупостью".
Эксперт рассказал в своем Telegram-канале, что благополучно прибыл в Таллин в Эстонию, куда его депортировали и где 25 февраля прошла очередная лекция его тура.
"Прошла она благополучно, даже с аншлагом. Думаю, что большую роль в этом сыграло то обстоятельство, что многие из тех, кто хотел посетить сорванную латвийскими чиновниками лекцию в Риге, решили съездить в Таллин", - пояснил Ланьков.
Он подчеркнул, что не испытывает негативных чувств к стране, что насильно депортировала его.
"Ещё раз подчеркиваю: никакой обиды на Латвию у меня нет. Глупости время от времени совершают бюрократы в любых странах. Такова жизнь", - заявил он.
Ланьков добавил, что его европейский лекционный тур продолжается по графику. Впереди выступления в Люксембурге, Лиссабоне и Дублине.
Ранее полиция в Риге прямо во время лекции задержала корееведа Ланькова, чья лекция о КНДР должна была состояться в Риге во вторник в 19.00 по местному времени (20.00 мск). По словам очевидцев, Ланькова с лекции увели представители муниципальной полиции и увезли в иммиграционную службу Латвии.
Андрей Ланьков - российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по КНДР. Он преподает в Университете Кукмин в Сеуле.
КНДРЛатвияРига
 
 
