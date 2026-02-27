Эксперт по КНДР Ланьков рассказал, что не обиделся на Латвию за депортацию

СЕУЛ, 27 фев - РИА Новости. Эксперт по КНДР Андрей Ланьков, которого без объяснения выдворили из Латвии, рассказал, что не обиделся на это, назвав решение местных бюрократов "глупостью".
Эксперт рассказал в своем Telegram-канале, что благополучно прибыл в Таллин в Эстонию, куда его депортировали и где 25 февраля прошла очередная лекция его тура.
"Прошла она благополучно, даже с аншлагом. Думаю, что большую роль в этом сыграло то обстоятельство, что многие из тех, кто хотел посетить сорванную латвийскими чиновниками лекцию в Риге, решили съездить в Таллин", - пояснил Ланьков.
Он подчеркнул, что не испытывает негативных чувств к стране, что насильно депортировала его.
"Ещё раз подчеркиваю: никакой обиды на Латвию у меня нет. Глупости время от времени совершают бюрократы в любых странах. Такова жизнь", - заявил он.
Ланьков добавил, что его европейский лекционный тур продолжается по графику. Впереди выступления в Люксембурге, Лиссабоне и Дублине.
Ранее полиция в Риге прямо во время лекции задержала корееведа Ланькова, чья лекция о КНДР должна была состояться в Риге во вторник в 19.00 по местному времени (20.00 мск). По словам очевидцев, Ланькова с лекции увели представители муниципальной полиции и увезли в иммиграционную службу Латвии.
Андрей Ланьков - российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по КНДР. Он преподает в Университете Кукмин в Сеуле.
