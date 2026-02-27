Рейтинг@Mail.ru
Авербух положительно оценил запрет на критику арбитров
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:21 27.02.2026
Авербух положительно оценил запрет на критику арбитров
Авербух положительно оценил запрет на критику арбитров - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Авербух положительно оценил запрет на критику арбитров
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик ледовых программ Илья Авербух заявил РИА Новости, что позитивно... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
фигурное катание
спорт
международный союз конькобежцев (isu)
илья авербух
2026
Авербух положительно оценил запрет на критику арбитров

Авербух заявил, что позитивно относится к проекту запрета на критику арбитров

Илья Авербух
Илья Авербух
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Илья Авербух. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик ледовых программ Илья Авербух заявил РИА Новости, что позитивно относится к проекту Международного союза конькобежцев (ISU) ввести запрет на публичную критику в адрес арбитров со стороны спортсменов и тренеров, поскольку каждый должен заниматься своим делом.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы ISU, в которых предложен проект решений, нацеленный на запрет критики судей со стороны фигуристов и тренеров.
"Я положительно оцениваю эту инициативу. Потому что нечего судить (со стороны), надо кататься", - сказал Авербух.
Тарасова резко ответила ISU
"Почему я не могу критиковать судейство?": Тарасова резко ответила ISU
Вчера, 14:12
Вчера, 14:12
 
Фигурное катание
 
