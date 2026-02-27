Астроном рассказал, как можно изучать исходное состояние Солнца

https://ria.ru/20260227/astronomy-2077049059.html
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Периоды бурной активности на Солнце интереснее для изучения, но отсутствие активности открывает для учёных возможности исследовать "исходное состояние" звезды, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
Солнце 22-25 февраля впервые за четыре года продемонстрировало крайне низкую активность – с его поверхности исчезли все пятна. Сейчас пятна вернулись, но, как ожидают учёные, подобные провалы будут случаться и дальше. Непрерывный фон, характерный для пика солнечного цикла, сменился чередованием всплесков и затуханий активности.
"Для науки активное Солнце интереснее. Да и для изучения влияния Солнца на Землю
в пике цикла можно получить больше знаний. С другой стороны, когда с Солнца уходит активность мы, в некотором смысле, получаем уникальную возможность увидеть Солнце как оно есть - условно, в исходном состоянии", - сказал Богачёв.
По его словам, "отдельная физика" Солнца в таком состоянии сейчас будет всё более важна.
Богачёв уточнил, что по современным представлениям физики звезды, у светила есть два уровня активности – "крупный, взрывной" и менее выраженный.
"При этом именно второй уровень содержит 99% энергии, как полная масса всех бактерий на Земле в десятки (или даже сотни) раз больше массы всех крупных животных. Будем изучать "солнечных бактерий", - добавил руководитель Лаборатории.