https://ria.ru/20260227/aeroport-2077179135.html
В пяти аэропортах сняли временные ограничения
В пяти аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 27.02.2026
В пяти аэропортах сняли временные ограничения
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова, Пензы, Самары, Чебоксар и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:55:00+03:00
2026-02-27T14:55:00+03:00
2026-02-27T14:56:00+03:00
саратов
пенза
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
саратов
пенза
самара
В пяти аэропортах сняли временные ограничения
В аэропортах Саратова, Пензы, Самары, Чебоксар и Ульяновска сняли ограничения