14:55 27.02.2026 (обновлено: 14:56 27.02.2026)
В пяти аэропортах сняли временные ограничения
В пяти аэропортах сняли временные ограничения
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова, Пензы, Самары, Чебоксар и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:55:00+03:00
2026-02-27T14:56:00+03:00
В пяти аэропортах сняли временные ограничения

В аэропортах Саратова, Пензы, Самары, Чебоксар и Ульяновска сняли ограничения

Аэропорт Самары
Аэропорт Самары. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова, Пензы, Самары, Чебоксар и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Саратов (Гагарин), Пенза, Самара, Чебоксары, Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения
Вчера, 14:44
 
