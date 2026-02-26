Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана проводит переговоры с Гросси, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
13:20 26.02.2026 (обновлено: 13:24 26.02.2026)
Глава МИД Ирана проводит переговоры с Гросси, пишут СМИ
Глава МИД Ирана проводит переговоры с Гросси, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Глава МИД Ирана проводит переговоры с Гросси, пишут СМИ
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проводит в Женеве переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, сообщил катарский... РИА Новости, 26.02.2026
в мире, иран, магатэ, женева (город), оман, аббас аракчи, рафаэль гросси, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, МАГАТЭ, Женева (город), Оман, Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Глава МИД Ирана проводит переговоры с Гросси, пишут СМИ

Al Jazeera: глава МИД Ирана Аракчи проводит переговоры с Гросси в Женеве

© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal ArslanПолицейский у резиденции посольства Омана в Женеве перед началом переговоров делегаций США и Ирана
Полицейский у резиденции посольства Омана в Женеве перед началом переговоров делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal Arslan
Полицейский у резиденции посольства Омана в Женеве перед началом переговоров делегаций США и Ирана
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проводит в Женеве переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира" с места событий.
"Глава МИД Ирана проводит переговоры с Гросси, который, как и министр иностранных дел Омана, играет роль посредника", - сообщил телеканал.
МИД Омана сообщал ранее в четверг, что делегации США и Ирана обсудили в четверг в Женеве новые иранские предложения по "ядерному досье", а также запросы американской стороны.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу. Иранскую делегацию возглавляет Аракчи, американскую - спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Сейчас стороны работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Американский авианосец USS Gerald R. Ford в районе Гибралтара - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
США боятся истощения оружейных запасов в случае удара по Ирану, пишут СМИ
В миреИранМАГАТЭЖенева (город)ОманАббас АракчиРафаэль ГроссиСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
