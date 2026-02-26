https://ria.ru/20260226/zheneva-2076868351.html
Глава МИД Ирана проводит переговоры с Гросси, пишут СМИ
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проводит в Женеве переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, сообщил катарский... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:20:00+03:00
2026-02-26T13:20:00+03:00
2026-02-26T13:24:00+03:00
в мире
иран
магатэ
женева (город)
оман
аббас аракчи
рафаэль гросси
стив уиткофф
иран
женева (город)
оман
Глава МИД Ирана проводит переговоры с Гросси, пишут СМИ
Al Jazeera: глава МИД Ирана Аракчи проводит переговоры с Гросси в Женеве