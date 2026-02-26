Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта, назвав это чушью собачей.

"Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта", - сказал Константинов РИА Новости.