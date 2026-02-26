Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026

Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом
23:43 26.02.2026
Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом
Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом
Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал отказ Владимира Зеленского вывести войска из Донбасса наркотическим бредом. РИА Новости, 26.02.2026
в мире
россия
донбасс
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
юрий ушаков
россия
донбасс
украина
в мире, россия, донбасс, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, юрий ушаков
В мире, Россия, Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков
Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом

РИА Новости: Константинова заявил, что Зеленский несет наркотический бред

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал отказ Владимира Зеленского вывести войска из Донбасса наркотическим бредом.
Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта, назвав это чушью собачей.
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
23 февраля, 10:19
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
23 февраля, 10:19
"Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Зеленский остается главным препятствием для достижения мира на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Предложил пряник". Новый план Зеленского поразил Германию
25 февраля, 09:26
 
В миреРоссияДонбассУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЮрий Ушаков
 
 
