Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал отказ Владимира Зеленского вывести войска из Донбасса наркотическим бредом.
Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта, назвав это чушью собачей.
"Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта", - сказал Константинов РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
