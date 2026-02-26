Названы регионы, где в 2025 году сильнее всего выросли зарплаты

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сильнее всего зарплаты в России в январе-ноябре выросли в Нижегородской и Воронежской областях и Татарстане, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Россияне в среднем по стране в январе-ноябре получали зарплаты в размере 96,8 тысячи рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 84,2 тысячи.