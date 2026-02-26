Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий
26.02.2026
В Ленинградской области задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий
В Ленинградской области задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий
Сотрудники полиции задержали двоих жителей Карелии, которые подозреваются в краже ювелирных изделий из нескольких магазинов в Ленинградской области, общая сумма РИА Новости, 26.02.2026
происшествия
республика карелия
ленинградская область
кировск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика карелия
ленинградская область
кировск
происшествия, республика карелия, ленинградская область, кировск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Карелия, Ленинградская область, Кировск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий

В Ленобласти задержали 2 мужчин за кражу ювелирных изделий на 4 млн рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Карелии, которые подозреваются в краже ювелирных изделий из нескольких магазинов в Ленинградской области, общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Первый ювелирный магазин был ограблен 21 февраля в Выборге. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.
"24 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками угрозыска главка совместно с коллегами из УМВД по Выборгскому району Ленобласти в городе Кировск на улице Звездная по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое ранее судимых приезжих из Карелии, 34 и 41 года", - говорится в сообщении.
Также выяснилось, что один из задержанных совершил еще две кражи: 22 февраля из ювелирного магазина на проспекте Стачек на сумму 1,1 миллиона рублей, 24 февраля из ювелирного магазина в городе Кировск на сумму 1,099 миллиона рублей.
По всем фактам хищения возбуждены уголовные дела по статье "Кража".
У задержанных изъяты 500 тысяч рублей, 50 ювелирных украшений и автомобиль Kia Rio, используемый в преступных целях.
Происшествия
 
 
