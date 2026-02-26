https://ria.ru/20260226/zaderzhanie-2076833916.html
В Ленинградской области задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий
В Ленинградской области задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий
В Ленинградской области задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий
В Ленобласти задержали 2 мужчин за кражу ювелирных изделий на 4 млн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Карелии, которые подозреваются в краже ювелирных изделий из нескольких магазинов в Ленинградской области, общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Первый ювелирный магазин был ограблен 21 февраля в Выборге
. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.
"24 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками угрозыска главка совместно с коллегами из УМВД по Выборгскому району
Ленобласти в городе Кировск
на улице Звездная по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое ранее судимых приезжих из Карелии
, 34 и 41 года", - говорится в сообщении
.
Также выяснилось, что один из задержанных совершил еще две кражи: 22 февраля из ювелирного магазина на проспекте Стачек на сумму 1,1 миллиона рублей, 24 февраля из ювелирного магазина в городе Кировск на сумму 1,099 миллиона рублей.
По всем фактам хищения возбуждены уголовные дела по статье "Кража".
У задержанных изъяты 500 тысяч рублей, 50 ювелирных украшений и автомобиль Kia Rio, используемый в преступных целях.