Семак признался, кто из футболистов "Зенита" не умеет читать и писать
Семак признался, кто из футболистов "Зенита" не умеет читать и писать - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Семак признался, кто из футболистов "Зенита" не умеет читать и писать
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что футболист его команды Вендел не умеет читать и писать.
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что футболист его команды Вендел не умеет читать и писать.
Ранее СМИ сообщили, что Вендел в течение недели отсутствовал на сборе команды, который начался 15 января в Катаре. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам. Позднее бразилец прибыл в расположение команды.
"При своих проступках дисциплинарного характера, все к нему относятся хорошо. Даже когда пытаешься поберечь его, не брать на Кубок или еще какие-то матчи, он все равно просит играть. Очень редко найдешь такого игрока", - сказал Семак в подкасте, опубликованном на YouTube-канале "Зенита".
«
"Он фанат футбола, он от футбола получает удовольствие. Он не умеет читать, считать, писать там, но он получает удовольствие от того, что делает любимое дело - занимается футболом. Поэтому отношение к нему, как к человеку, который безмерно любит игру", - добавил тренер.
Венделу 28 лет, он представляет "Зенит" с 2020 года и стал с командой четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне он провел за клуб 16 матчей и забил один гол.