Семак признался, кто из футболистов "Зенита" не умеет читать и писать

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что футболист его команды Вендел не умеет читать и писать.

Ранее СМИ сообщили, что Вендел в течение недели отсутствовал на сборе команды, который начался 15 января в Катаре. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам. Позднее бразилец прибыл в расположение команды.

"При своих проступках дисциплинарного характера, все к нему относятся хорошо. Даже когда пытаешься поберечь его, не брать на Кубок или еще какие-то матчи, он все равно просит играть. Очень редко найдешь такого игрока", - сказал Семак в подкасте, опубликованном на YouTube-канале "Зенита".

« "Он фанат футбола, он от футбола получает удовольствие. Он не умеет читать, считать, писать там, но он получает удовольствие от того, что делает любимое дело - занимается футболом. Поэтому отношение к нему, как к человеку, который безмерно любит игру", - добавил тренер.