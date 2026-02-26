Рейтинг@Mail.ru
Семак признался, кто из футболистов "Зенита" не умеет читать и писать - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:24 26.02.2026 (обновлено: 14:24 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/vendel-2076870027.html
Семак признался, кто из футболистов "Зенита" не умеет читать и писать
Семак признался, кто из футболистов "Зенита" не умеет читать и писать - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Семак признался, кто из футболистов "Зенита" не умеет читать и писать
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что футболист его команды Вендел не умеет читать и писать. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T13:24:00+03:00
2026-02-26T14:24:00+03:00
футбол
вендел
сергей семак
зенит
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971814052_0:164:1080:772_1920x0_80_0_0_b21baaf94f84f72a5fff749e82bc5a9f.jpg
https://ria.ru/20260226/grishin-2076867973.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971814052_0:63:1080:873_1920x0_80_0_0_7ec720ea71fc74d7bada5e3de2281a2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
вендел, сергей семак, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Вендел, Сергей Семак, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
Семак признался, кто из футболистов "Зенита" не умеет читать и писать

Тренер "Зенита" Семак рассказал, что Вендел не умеет читать, считать и писать

© Соцсети ФК "Зенит"Вендел
Вендел - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что футболист его команды Вендел не умеет читать и писать.
Ранее СМИ сообщили, что Вендел в течение недели отсутствовал на сборе команды, который начался 15 января в Катаре. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам. Позднее бразилец прибыл в расположение команды.
"При своих проступках дисциплинарного характера, все к нему относятся хорошо. Даже когда пытаешься поберечь его, не брать на Кубок или еще какие-то матчи, он все равно просит играть. Очень редко найдешь такого игрока", - сказал Семак в подкасте, опубликованном на YouTube-канале "Зенита".
«
"Он фанат футбола, он от футбола получает удовольствие. Он не умеет читать, считать, писать там, но он получает удовольствие от того, что делает любимое дело - занимается футболом. Поэтому отношение к нему, как к человеку, который безмерно любит игру", - добавил тренер.
Венделу 28 лет, он представляет "Зенит" с 2020 года и стал с командой четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне он провел за клуб 16 матчей и забил один гол.
Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Гришин назвал возможный переход Коутиньо в ЦСКА трансфером-загадкой
Вчера, 13:19
 
ФутболВенделСергей СемакЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала