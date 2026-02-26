https://ria.ru/20260226/ursula-2076906064.html
"Любой ценой": слова фон дер Ляйен об Украине поразили французов
"Любой ценой": слова фон дер Ляйен об Украине поразили французов - РИА Новости, 26.02.2026
"Любой ценой": слова фон дер Ляйен об Украине поразили французов
Читатели издания Le Figaro резко осудили новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей так или иначе обойти наложенное Венгрией вето на... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:25:00+03:00
2026-02-26T15:25:00+03:00
2026-02-26T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076568135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec4263c48f65633e0c37e0086f66df7e.jpg
https://ria.ru/20260225/kallas-2076760057.html
https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076691636.html
https://ria.ru/20260226/politik-2076891843.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076568135_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_94dec00d0da5be80368ff4c9a8cbcb8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Читатели издания Le Figaro
резко осудили новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей так или иначе обойти наложенное Венгрией вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
"Урсула уничтожит ЕС
", — отметил один из читателей.
"Нет, нет и еще раз нет! Она не имеет права принимать решения за наш народ!" — написал другой.
"Давайте перестанем растрачивать деньги налогоплательщиков впустую. В Европе
есть проблемы поважнее, на решение которых можно потратить деньги!" — обрушился с критикой третий.
"Любой ценой... именно на этом и зиждется тоталитарный режим в Европе", — заключил еще один пользователь.
Ранее глава ЕК
, выступая на пресс-конференции в Киеве
, пообещала предоставить Украине
кредит "тем или иным способом", несмотря на вето, наложенное Венгрией
.
В понедельник Будапешт
заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Газета Politico накануне писала, что в ЕС ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте.