"Любой ценой": слова фон дер Ляйен об Украине поразили французов
26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 26.02.2026
"Любой ценой": слова фон дер Ляйен об Украине поразили французов
Читатели издания Le Figaro резко осудили новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей так или иначе обойти наложенное Венгрией вето на...
"Любой ценой": слова фон дер Ляйен об Украине поразили французов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Читатели издания Le Figaro резко осудили новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей так или иначе обойти наложенное Венгрией вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
"Урсула уничтожит ЕС", — отметил один из читателей.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности
"Самолюбие лопнуло". СМИ раскрыли, что случилось с Каллас из-за Украины
25 февраля, 22:23
"Нет, нет и еще раз нет! Она не имеет права принимать решения за наш народ!" — написал другой.
"Давайте перестанем растрачивать деньги налогоплательщиков впустую. В Европе есть проблемы поважнее, на решение которых можно потратить деньги!" — обрушился с критикой третий.
"Любой ценой... именно на этом и зиждется тоталитарный режим в Европе", — заключил еще один пользователь.
Владимир Зеленский
Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву
25 февраля, 16:47
Ранее глава ЕК, выступая на пресс-конференции в Киеве, пообещала предоставить Украине кредит "тем или иным способом", несмотря на вето, наложенное Венгрией.
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Газета Politico накануне писала, что в ЕС ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Французский политик поддержал обвинения Орбана в адрес Зеленского
Вчера, 14:58
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
