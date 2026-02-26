"Любой ценой": слова фон дер Ляйен об Украине поразили французов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве

© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Читатели издания Читатели издания Le Figaro резко осудили новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей так или иначе обойти наложенное Венгрией вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

"Урсула уничтожит ЕС ", — отметил один из читателей.

"Нет, нет и еще раз нет! Она не имеет права принимать решения за наш народ!" — написал другой.

"Давайте перестанем растрачивать деньги налогоплательщиков впустую. В Европе есть проблемы поважнее, на решение которых можно потратить деньги!" — обрушился с критикой третий.

"Любой ценой... именно на этом и зиждется тоталитарный режим в Европе", — заключил еще один пользователь.

Ранее глава ЕК , выступая на пресс-конференции в Киеве , пообещала предоставить Украине кредит "тем или иным способом", несмотря на вето, наложенное Венгрией

В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.

Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.