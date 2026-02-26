Рейтинг@Mail.ru
Российскую гречку будут тайно продавать на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/ukraina-2077004194.html
Российскую гречку будут тайно продавать на Украине, считает эксперт
Российскую гречку будут тайно продавать на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 26.02.2026
Российскую гречку будут тайно продавать на Украине, считает эксперт
Российскую гречку будут продавать на Украине под видом казахстанской из-за дефицита крупы, заявил исполнительный директор украинской организации "Международная... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T21:34:00+03:00
2026-02-26T21:34:00+03:00
в мире
украина
россия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999783309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5955bb36ca4ebfbf4fbcab8f46a2ac10.jpg
https://ria.ru/20250914/grechka-2041773060.html
украина
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999783309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f777b3d5643462fedf45684fcee8f106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, казахстан
В мире, Украина, Россия, Казахстан
Российскую гречку будут тайно продавать на Украине, считает эксперт

Громовой: гречку из России будут продавать на Украине под видом казахстанской

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Гречневая крупа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российскую гречку будут продавать на Украине под видом казахстанской из-за дефицита крупы, заявил исполнительный директор украинской организации "Международная ассоциация гречихи" Сергей Громовой.
"В этом году дефицит гречки… Урожай меньше… Это худший показатель за последние 25 лет, если не брать 2019 год… Теперь экспортер в мире остался единственный - Россия. У Украины практически нет собственных мощностей для экспорта… Фактически купить гречку нам негде. Используя договор о свободной торговле Украины с Казахстаном, под видом казахской гречки оттуда будет заезжать российская", - сообщил Громовой украинскому агентству УНИАН.
Эксперт добавил, что с 2022 года гречка из России не может попасть на Украину прямым путем.
Приготовление гречневой каши - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку
14 сентября 2025, 06:44
 
В миреУкраинаРоссияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала