Российскую гречку будут тайно продавать на Украине, считает эксперт

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российскую гречку будут продавать на Украине под видом казахстанской из-за дефицита крупы, заявил исполнительный директор украинской организации "Международная ассоциация гречихи" Сергей Громовой.

Эксперт добавил, что с 2022 года гречка из России не может попасть на Украину прямым путем.