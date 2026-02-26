Рейтинг@Mail.ru
Визит лидеров ЕС в Киев не принес Украине ничего, заявили в МИД России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 26.02.2026 (обновлено: 15:38 26.02.2026)
Визит лидеров ЕС в Киев не принес Украине ничего, заявили в МИД России
Визит лидеров ЕС в Киев не принес Украине ничего, заявили в МИД России - РИА Новости, 26.02.2026
Визит лидеров ЕС в Киев не принес Украине ничего, заявили в МИД России
Визит руководства ЕС и стран союза в Киев 24 февраля не принес Украине ничего, кроме пустой картинки и набивших оскомину лозунгов, заявила официальный... РИА Новости, 26.02.2026
Визит лидеров ЕС в Киев не принес Украине ничего, заявили в МИД России

МИД России: визит лидеров ЕС в Киев не принес Украине ничего

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Визит руководства ЕС и стран союза в Киев 24 февраля не принес Украине ничего, кроме пустой картинки и набивших оскомину лозунгов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"24 февраля текущего года в Киев политическое паломничество совершил очередной русофобский десант в лиде председателя Совета ЕС Кошты, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководства стран Северной Европы, Прибалтики, Хорватии. Их приезд задумывался как демонстрация непоколебимой приверженности справедливой, как они все это называют, борьбы Украины", - сказала Захарова на брифинге.
Все это планировалось подкрепить конкретными шагами со стороны Брюсселя принятием 20 пакета антироссийских санкций и так называемого военного кредита, указала Захарова.
"Однако из этого ничего не вышло, кроме пустой картинки и громких, набивших оскомину лозунгов. Никто ничего не услышал. Не услышал Зеленский и внятного ответа о сроках членства Украины в ЕС", - подчеркнула она.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Любой ценой": слова фон дер Ляйен об Украине поразили французов
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
