"След ведет в Россию". Ученые в шаге от разгадки величайшей тайны древности
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
08:00 26.02.2026
"След ведет в Россию". Ученые в шаге от разгадки величайшей тайны древности
"След ведет в Россию". Ученые в шаге от разгадки величайшей тайны древности - РИА Новости, 26.02.2026
"След ведет в Россию". Ученые в шаге от разгадки величайшей тайны древности
Гробницу Чингисхана ищут уже много столетий. По преданию, в ней спрятаны несметные богатства. Археологи долго пытались понять, с чего начать поиски. Недавно... РИА Новости, 26.02.2026
религия
аналитика - религия и мировоззрение
монголия
казахстан
сша
монголия
казахстан
сша
аналитика - религия и мировоззрение, монголия, казахстан, сша
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение, Монголия, Казахстан, США
"След ведет в Россию". Ученые в шаге от разгадки величайшей тайны древности

Аскапули: находки в Улытау могут помочь в поиске гробницы Чингисхана

Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге
Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Гробницу Чингисхана ищут уже много столетий. По преданию, в ней спрятаны несметные богатства. Археологи долго пытались понять, с чего начать поиски. Недавно появилась первая подсказка. О находке, способной переписать мировую историю, — в материале РИА Новости.

Все сходится

В регионе Улытау — в самом центре Казахстана — множество легенд. Одна связана с прославленным Джучи — первым правителем Золотой Орды (одного из улусов Монгольской империи).
"На склоне лет Йуджи-хан (тюркское написание имени Джучи. — Прим. ред.) вышел на охоту в здешних горах, ему повстречалось стадо маралов. Он начал пускать стрелы и преследовать их, но неожиданно упал с коня, свернул себе шею и умер. Так погиб Йуджи-хан", — говорится в труде тюркского историка Джамаля аль-Карши.
Скульптурная композиция
Скульптурная композиция Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Скульптурная композиция
Хоронили хана, свидетельствует хронист, здесь же, в предгорьях. Но тайно, как того требовал древний обычай. Правда, позднее на том месте соорудили величественный курган. В нем по сложившейся традиции обрели покой все многочисленные потомки Джучи.
Долгое время ученые не брались подтвердить или опровергнуть сказание. Это ведь лишь красивая легенда, не более. Однако пару лет назад в Улытау приехала совместная экспедиция из США и Японии. Вместе с казахскими специалистами они взялись за эту историческую загадку.
В районе, подходящем под описание Джамаля аль-Карши, действительно есть несколько захоронений. Однако все они относятся к периоду не ранее второй половины XIII века. А Джучи, как принято считать, скончался в 1227 году.
Монгольский пейзаж
 Монгольский пейзаж
© РИА Новости / Игорь Манаширов
Монгольский пейзаж
Но была одна важная подсказка. Лет 20 назад генетики отследили несколько фрагментов ДНК Y-хромосомы, встречавшейся в геномных картах (своего рода родословных) по всей Средней Азии и Центральной Евразии. Этот повторяющийся набор назвали кластером C3. И увязали его именно с влиянием Золотой Орды.
Изучили и останки в Улытау. "Это что-то вроде судебной экспертизы, — рассказал один из участников экспедиции, профессор биологии Университета Висконсин — Мэдисон Айкен Аскапули. — Анализируя геномы, мы обнаружили, что Y-хромосомы четырех индивидов принадлежат ветви кластера C3".
Результаты еще предстоит перепроверить, подчеркивает биолог. К тому же это лишь одна из множества генетических веток, оставшихся после монгольских завоеваний. Тем не менее ученые приблизились к разгадке более великой тайны: где находится гробница основателя Монгольской империи Чингисхана. Ведь Джучи — его старший сын.

Последняя любовь

По преданию, они скончались чуть ли не в один год. Есть, к слову, гипотеза о том, что родитель отравил первенца из-за споров о наследстве.
Туристический комплекс "Статуя Чингисхана"
Туристический комплекс Статуя Чингисхана
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Туристический комплекс "Статуя Чингисхана"
За год до этого Чингисхан возглавил грандиозный поход на могущественное китайское государство Си Ся. Смерть якобы настигла его в момент, когда столица почти капитулировала. И здесь начинается самое интересное. По одной версии, хан погиб от отравленной стрелы. По второй — в решающий момент подвела старая рана на ноге.
Имеется и третья. Жена правителя Си Ся Кюр-Белдишин-хатун после поражения стала наложницей завоевателя. В одну из ночей — то ли в порыве страсти, то ли в отместку за казнь супруга — она прокусила Темуджину (имя хана при рождении) горло.
Так или иначе, наследникам предстояло достойно похоронить вождя. Тело положили в дубовый гроб, обитый золотом и серебром. По завещанию самого Чингисхана, место погребения должно было остаться в тайне. Поэтому, как пишет персидский историк XIV столетия Рашид-ад-Дин, всякого, кто встречался на пути кортежа, убивали.
Молодые люди играют в карты в Цонжин-Болдоге
Молодые люди играют в карты в Цонжин-Болдоге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Молодые люди играют в карты в Цонжин-Болдоге
После похорон по кургану прогнали табуны лошадей, чтобы сровнять его с землей. Могильщиков тоже умертвили. У гробницы выставили стражников, не покидавших пост, даже когда империя вела кровопролитные войны.
Впрочем, посетивший Монголию через пару десятилетий монах-францисканец Иоанн де Плано Карпини отмечал: никто из местных ни о каком карауле не слышал.

Там горы золота

Современные монгольские этнографы полагают, что Чингисхана погребли в соответствии с обычаем племени хунну, населявшего степи более двух тысяч лет назад. Для правителей и знати кочевники рыли ямы глубиной около 20 метров. А рядом с телом клали много золота и серебра.
В 2001-м археологи впервые раскопали такой могильник. Нашли, в частности, китайскую колесницу и античное стекло. Пришли к выводу, что в загробный мир покойника сопровождали предметы, свидетельствующие о его земной славе. Значит, останки Чингисхана должны буквально утопать в сокровищах, накопленных за годы завоеваний. Однако обнаружить Клондайк, скрытый на глубине нескольких десятков метров, без опознавательных знаков сложно. Да и где искать — непонятно.
Портрет-репродукция Чингисхана времен династии Юань, XIV век
Портрет-репродукция Чингисхана времен династии Юань, XIV век
© Public domain
Портрет-репродукция Чингисхана времен династии Юань, XIV век
Знаменитый путешественник Марко Поло в молодости три года прослужил при дворе великого хана Хубилая — внука Чингисхана. Он утверждал, что легендарного воина похоронили у "великих гор" к северу от империи. И приводит их название — Алхай. Выходит, следы ведут в Россию?
На самом деле востоковеды и лингвисты древним Алхаем считают вовсе не российские горы, а хребет Большой Хинган на северо-востоке Китая. Но ни там, ни там серьезные раскопки не проводили.

В шаге от успеха

В трудах уже упомянутого Рашида-ад-Дина есть другое любопытное предание. Молодой Чингисхан решил отдохнуть после охоты у подножия горы. Место ему так понравилось, что он завещал похоронить себя здесь.
Персидский хронист также сообщает, что могила великого хана находилась в шести днях пути от горы Бурхан-Халдун, откуда берут начало реки Керулен, Тола и Онон. А в низовьях Онона как раз и родился легендарный завоеватель.
Хэнтэйские горы и река Онон
Хэнтэйские горы и река Онон
CC BY-SA 3.0 / Kinpo /
Хэнтэйские горы и река Онон
Традиционно Бурхан-Халдун отождествляют с горным хребтом Хэнтэй и пиком Хан-Хэнтэй. В конце 1990-х в этот район хлынули археологи со всего света. Исследовали междуречье. Нашли захоронения бронзового века, но не могилу Чингисхана.
В 2004 году раскопали фундамент постройки, походившей на мавзолей. Гигантский жертвенник, китайские курильницы, ямы с обгорелыми костями скота — все говорило о том, что поблизости гробница. Но ее не обнаружили.
Параллельно американские специалисты работали в урочище Оголчин-херэм (350 километров на юг от Улан-Батора). Здесь наткнулись на огромный погребальный комплекс монгольской знати. А неподалеку — братская могила воинов. К сожалению, вскоре власти Монголии приостановили все научные проекты. Так что тайна гробницы Чингисхана до сих пор ждет своего часа.
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение, Монголия, Казахстан, США
 
 
