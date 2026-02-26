Между Трампом и Зеленским теперь много общего

"Красота — это страшная сила", — замечала героиня кинофильма "Весна". А если нет красоты и ничего другого, приходится выезжать на харизме, которая подчас тоже страшная сила. Особенно харизма Дональда Трампа.
Его ежегодное послание к конгрессу стало историческим рекордом по длине и грандиозным шоу по сути. Трамп любит все рекордное и эпитеты типа "грандиозный", тем и блистал. Если вкратце — так хорошо, как при нем, Америка еще не жила. "Границы США в безопасности, дух возродился, инфляция резко падает, доходы быстро растут, экономика процветает как никогда", — перечислял президент свои достижения. И ведь это еще далеко не все.
"Наша страна вернулась, она больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде", — перечислял Трамп. "Наши враги нас боятся", — гремел он.
В общем, нынче — не то что давеча, при Джо Байдене, когда на Америку было страшно смотреть. "Я унаследовал страну, находящуюся в кризисе, с застойной экономикой, рекордной инфляцией, открытыми границами, ужасающим набором в армию и полицию, разгулом преступности, войнами и хаосом по всему миру", — напомнил Трамп, подчеркнув, что с тех пор завершил уже восемь войн, а еще одно урегулирование — между Россией и Украиной — на подходе.
Это, кстати, единственный пассаж речи Трампа, в котором была упомянута Россия. Украина поминалась чаще, но не в тех контекстах, какие могут порадовать Киев, а в одном случае стала своего рода наживкой. Президент призвал парламент встать в память о 23-летней украинке Ирине Заруцкой, которую беспричинно зарезал в метро афроамериканец. Ненавидящие Трампа демократы вставать не стали, и выглядело это отвратительно, поскольку всякий знает: если бы белая Заруцкая сама зарезала чернокожего уголовника, ему бы и памятник поставить могли (такое уже было с Джорджем Флойдом).
"Как можно было не встать?" — возмущался Трамп. Но внутренне ликовал: повелись!
Они-то повелись, но для россиянина пересказ его речи не имеет смысла. Если он слышал любую другую речь Трампа, то уже имеет четкое представление о нынешней: достижения президента колоссальны, историчны, прекрасны, Америка теперь на пути в золотой век, а того, что мало похоже на золото, не было бы в ней, если бы Трамп был президентом от адамовых времен.
Правда, достижения, которые перепроверяются методом сравнения цифр, моментально блекнут. Например, Трамп говорит, что цены падают, а они растут. И почти две трети американцев негативно оценивают экономическую политику президента, которая прежде считалась его коньком.
Чтобы не давать таким душнилам портить себе вечер, Трамп был скуп на точные цифры. У него с точными цифрами отношения в принципе не складываются, но теперь их не было вовсе. Просто все "значительно", "существенно", "неоспоримо" растет. А такому джентльмену, как он, верят на слово.
Но американцы, судя по замерам и опросам, не особо-то верят. Даже эксперты в части лояльных к Трампу СМИ ушли в глухое отрицание и комментируют произошедшее в том духе, что президент находится в какой-то своей реальности.
Но смешно и одновременно важно другое: народу понравилось. Он не верит президенту, когда тот говорит о росте уровня жизни, поскольку чувствует, как тот падает. Но речь в целом (судя, например, по оперативному опросу CNN) одобряет и приоритеты Трампа поддерживает.
Вот она, харизма, страшная сила. Вот почему Трамп как минимум дважды выиграл выборы, несмотря ни на что. Даже на то, что между ним и его украинской Немезидой — Владимиром Зеленским — прослеживается много общего, подчас и перепутать можно.
Кому, например, принадлежит такое высказывание — Зеленскому или Трампу? "Наша страна снова побеждает. Теперь мы даже не знаем, что с этим делать. Люди мне задают вопросы и говорят: "Пожалуйста, мы выигрываем так часто, что мы не знаем, что с этим делать, потому что, когда вас не было, мы постоянно проигрывали, а теперь мы выигрываем". А я им говорю: "Нет-нет-нет, вы продолжайте побеждать, вы будете побеждать больше, чем раньше".
Правильный ответ: Трампу, но ведь могло бы и Зеленскому.
Он тоже артист, шоумен, харизмат, чемпион капитанских конкурсов КВН: начнет выступать — заслушаешься, полезешь проверять — заплачешь. В его речах тоже растет то, что у других падает, а победы гремят там, где у ВСУ по карте отступление. Он тоже обещает стране и миру три незабываемых года с собой в качестве Верховного главнокомандующего и произносит мотивирующие речи о достойной жизни, золотой эпохе и блистательном будущем, причем находится немало людей, которым все это нравится.
Скоро эти схожие по уровню самолюбия лидеры должны столкнуться лбами, потому что видение будущего у Трампа все-таки другое: он требует замирения к июлю, когда у США день рождения. Чтобы уложиться в этот график, нужно прямо сейчас принимать в отношении Киева чрезвычайные меры: спускать с поводка следователей, вводить оружейное эмбарго, прерывать передачу разведданных, отключать ВСУ от "Старлинка" и орать на дирекцию МВФ, чтобы та прекратила финансировать зеленскую диктатуру для украинского же блага.
Если не заленится и не испугается скандала, блистательность века Трампа будет видна даже в России, где американцам на слово не верят (даже таким джентльменам, как нынешний президент). Если заленится и испугается, Россия доделает все сама и своими методами, при применении которых между Трампом и Зеленским лучше видна разница, чем то, что их объединяет.
Будь у тебя крупнейшая экономика мира, замкнутые циклы производства, ядерное оружие и 11 авианосных групп, можно, как Трамп, еще три года жить свою лучшую жизнь и праздновать несуществующие достижения, чтобы потом спокойно уйти на строительство именной библиотеки, а народ просто плюнет вослед и продолжит надеяться на лучшее при новом лидере.
Если же ты Украина, через три года жизни под главнокомандующим из альтернативной реальности может не остаться ни страны, ни народа. Трампу "по деньгам" побыть Зеленским, но Зеленскому только в угаре кажется, будто он президент, как Трамп. Сила криворожской харизмы страшна лишь своими последствиями для тех, кто не успел свалить вовремя.
