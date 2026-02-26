Между Трампом и Зеленским теперь много общего

"Красота — это страшная сила", — замечала героиня кинофильма "Весна". А если нет красоты и ничего другого, приходится выезжать на харизме, которая подчас тоже страшная сила. Особенно харизма Дональда Трампа.

Его ежегодное послание к конгрессу стало историческим рекордом по длине и грандиозным шоу по сути. Трамп любит все рекордное и эпитеты типа "грандиозный", тем и блистал. Если вкратце — так хорошо, как при нем, Америка еще не жила. "Границы США в безопасности, дух возродился, инфляция резко падает, доходы быстро растут, экономика процветает как никогда", — перечислял президент свои достижения. И ведь это еще далеко не все.

"Наша страна вернулась, она больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде", — перечислял Трамп. "Наши враги нас боятся", — гремел он.

В общем, нынче — не то что давеча, при Джо Байдене , когда на Америку было страшно смотреть. "Я унаследовал страну, находящуюся в кризисе, с застойной экономикой, рекордной инфляцией, открытыми границами, ужасающим набором в армию и полицию, разгулом преступности, войнами и хаосом по всему миру", — напомнил Трамп, подчеркнув, что с тех пор завершил уже восемь войн, а еще одно урегулирование — между Россией Украиной — на подходе.

Это, кстати, единственный пассаж речи Трампа, в котором была упомянута Россия. Украина поминалась чаще, но не в тех контекстах, какие могут порадовать Киев , а в одном случае стала своего рода наживкой. Президент призвал парламент встать в память о 23-летней украинке Ирине Заруцкой, которую беспричинно зарезал в метро афроамериканец. Ненавидящие Трампа демократы вставать не стали, и выглядело это отвратительно, поскольку всякий знает: если бы белая Заруцкая сама зарезала чернокожего уголовника, ему бы и памятник поставить могли (такое уже было с Джорджем Флойдом ).

"Как можно было не встать?" — возмущался Трамп. Но внутренне ликовал: повелись!

Они-то повелись, но для россиянина пересказ его речи не имеет смысла. Если он слышал любую другую речь Трампа, то уже имеет четкое представление о нынешней: достижения президента колоссальны, историчны, прекрасны, Америка теперь на пути в золотой век, а того, что мало похоже на золото, не было бы в ней, если бы Трамп был президентом от адамовых времен.

Правда, достижения, которые перепроверяются методом сравнения цифр, моментально блекнут. Например, Трамп говорит, что цены падают, а они растут. И почти две трети американцев негативно оценивают экономическую политику президента, которая прежде считалась его коньком.

Чтобы не давать таким душнилам портить себе вечер, Трамп был скуп на точные цифры. У него с точными цифрами отношения в принципе не складываются, но теперь их не было вовсе. Просто все "значительно", "существенно", "неоспоримо" растет. А такому джентльмену, как он, верят на слово.

Но американцы, судя по замерам и опросам, не особо-то верят. Даже эксперты в части лояльных к Трампу СМИ ушли в глухое отрицание и комментируют произошедшее в том духе, что президент находится в какой-то своей реальности.

Но смешно и одновременно важно другое: народу понравилось. Он не верит президенту, когда тот говорит о росте уровня жизни, поскольку чувствует, как тот падает. Но речь в целом (судя, например, по оперативному опросу CNN) одобряет и приоритеты Трампа поддерживает.

Вот она, харизма, страшная сила. Вот почему Трамп как минимум дважды выиграл выборы, несмотря ни на что. Даже на то, что между ним и его украинской Немезидой — Владимиром Зеленским — прослеживается много общего, подчас и перепутать можно.

Кому, например, принадлежит такое высказывание — Зеленскому или Трампу? "Наша страна снова побеждает. Теперь мы даже не знаем, что с этим делать. Люди мне задают вопросы и говорят: "Пожалуйста, мы выигрываем так часто, что мы не знаем, что с этим делать, потому что, когда вас не было, мы постоянно проигрывали, а теперь мы выигрываем". А я им говорю: "Нет-нет-нет, вы продолжайте побеждать, вы будете побеждать больше, чем раньше".

Правильный ответ: Трампу, но ведь могло бы и Зеленскому.

Он тоже артист, шоумен, харизмат, чемпион капитанских конкурсов КВН : начнет выступать — заслушаешься, полезешь проверять — заплачешь. В его речах тоже растет то, что у других падает, а победы гремят там, где у ВСУ по карте отступление. Он тоже обещает стране и миру три незабываемых года с собой в качестве Верховного главнокомандующего и произносит мотивирующие речи о достойной жизни, золотой эпохе и блистательном будущем, причем находится немало людей, которым все это нравится

Скоро эти схожие по уровню самолюбия лидеры должны столкнуться лбами, потому что видение будущего у Трампа все-таки другое: он требует замирения к июлю, когда у США день рождения. Чтобы уложиться в этот график, нужно прямо сейчас принимать в отношении Киева чрезвычайные меры: спускать с поводка следователей, вводить оружейное эмбарго, прерывать передачу разведданных, отключать ВСУ от "Старлинка" и орать на дирекцию МВФ , чтобы та прекратила финансировать зеленскую диктатуру для украинского же блага

Если не заленится и не испугается скандала, блистательность века Трампа будет видна даже в России, где американцам на слово не верят (даже таким джентльменам, как нынешний президент). Если заленится и испугается, Россия доделает все сама и своими методами, при применении которых между Трампом и Зеленским лучше видна разница, чем то, что их объединяет.

Будь у тебя крупнейшая экономика мира, замкнутые циклы производства, ядерное оружие и 11 авианосных групп, можно, как Трамп, еще три года жить свою лучшую жизнь и праздновать несуществующие достижения, чтобы потом спокойно уйти на строительство именной библиотеки, а народ просто плюнет вослед и продолжит надеяться на лучшее при новом лидере.