Сегодня в швейцарской Женеве начнется новый раунд закрытых двухдневных переговоров между Россией, Украиной и США. Время напомнить, к чему мы пришли, чтобы понимать, чего ждать. И чем отличается то, что сейчас, от ситуации перед предыдущим раундом

Разница в том, что стало больше ясности. Ясность внес лично президент США Дональд Трамп . "Россия хочет заключить сделку. Зеленскому нужно действовать. Ему нужно действовать, иначе он упустит прекрасную возможность", — отрезал он.

Это как будто бы мало отличается от того, что Трамп говорил прежде, но тонкости очень важны. "Действовать" для заключения сделки Владимир Зеленский может только одним способом — принять условия России , про которые сто раз сказано, что они неотменяемые, а прежде всего речь идет о выводе ВСУ из Славянска Краматорска и других населенных пунктов Донбасса , которые пока находятся под контролем Украины

Проще говоря, американский президент теряет терпение и начинает давить на Киев открыто. Это своего рода перелом.

После встречи лидеров России и США на Аляске дипломатами (в первую очередь российскими) были стократно упомянуты "дух" и "принципы Анкориджа", которые Владимир Путин и Дональд Трамп условились воплощать в жизнь, не отвлекаясь на суррогат, что пытаются подсунуть украинцы с европейцами. Но никто не спешил объяснить в деталях, а в чем, собственно, заключаются изначальные "принципы Анкориджа"?

По контексту и полунамекам предполагалась, что Москва пойдет на некоторые уступки в части своих требований к Украине, а американцы будут давить на Киев для того, чтобы он принял остальные требования. Но ни одна из сторон не подтверждала эту догадку, а американцы и украинцы ее прямо опровергали: никакого давления, просто разговариваем.

Теперь маски сброшены — Трамп перешел в открытую атаку. И спустя несколько часов после его заявления Зеленский подтвердил: да, американцы давят. А раньше он это скрывал, надо полагать, из страха получить втык. Но теперь страха нет. По крайней мере, криворожец не выглядит напуганным.

Находясь на конференции по безопасности в Мюнхене , Зеленский утверждал то же, что ранее: добровольный вывод украинских войск из Донбасса исключен. Но обоснования этого "нет" стали еще более бесстыжими.

Например, он упомянул "200 тысяч украинцев", которых нельзя "просто бросить". Но умолчал о том, что киевские власти, обоснованно не доверяя этим "украинцам" как поголовно русскоязычным и зачастую симпатизирующим России, накануне взяли в заложники их детей.

По новому закону полиция при эвакуации имеет право насильно забирать несовершеннолетних из семей, не желающих уезжать. То есть тех жителей Славянска, которые ждут российские войска, пригрозили лишить детей, коих переживающая демографическую катастрофу Украина надеется воспитать в ненависти ко всему русскому.

При этом Зеленский пожаловался на то, что ему не дают арестовать Владимира Путина. "Американцы говорят нам: сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед. Мы пошли на множество компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", — провозгласил криворожец.

Большинству в мире интуитивно понятно, что мечта Зеленского не воплотилась в жизнь по той причине, что у него и его группы поддержки руки коротки, а у России есть ядерное оружие. Но он все равно решил исполнить номер слабосильной базарной шпаны "держите меня семеро, а не то я за себя не ручаюсь".

Отсюда вопрос: если американцы давят на Киев, почему киевский диктатор ведет себя столь развязно? Ответ содержится в воззвании Трампа к Зеленскому, точнее, в том, чего он на самом деле не содержит — стоящей угрозы.

Президент США призывает действовать, чтобы "не упустить прекрасную возможность" заключить сделку. Но именно этого криворожец и добивается — упустить возможность. Он уже решил для себя: пусть лучше катастрофа в неопределенном будущем, чем уже сейчас "капитуляция", как называют в Киеве Трампову сделку. Зеленский не говорит об этом прямо, поскольку боится последствий — наказания от Белого дома. Но наказания, кажется, не будет.

Из слов Трампа об упущенной возможности следует скорее то, что он перестанет заниматься украинской повесткой: выйдет из переговоров, оставив Москву и Киев разбираться между собой. На ближайший год Зеленского это устраивает. Он ждет весны, чтобы снизить остроту энергетического кризиса, и ноября, когда в США пройдут выборы в конгресс. Евросоюз и МВФ обеспечили Киеву финансирование боевых действий как минимум до конца года, а в начале следующего новый состав конгресса может подкинуть еще денег, если республиканцы эти выборы проиграют (а они их, скорее всего, проиграют).

Собственно, именно на выборы в конгресс хочет переключить свое внимание Трамп, осознавая их значимость. А давить на Зеленского по-настоящему — не словом, а делом — ему невыгодно как раз из-за выборов. Самый сильный козырь Соединенных Штатов — эмбарго на поставку Киеву вооружений, которые оплачивают европейцы. Но компании "оборонки" — важные лоббисты и спонсоры как республиканцев в целом, так и лично Трампа.

Оружейные бароны США пусть нехотя, но признают право президента не отплачивать запросы Киева из госбюджета. Но запрет на то, чтобы стричь купоны с Европы , — это не по-республикански, не по-американски и, в общем-то, не по-трамповски. Ничто не говорит в пользу того, что хозяин Белого дома решится настроить против себя бизнес и партию из-за какого-то криворожца.

С внешней политикой американцев часто бывает, что они не могут снять с костра ту кашу, которую сами заварили. Вот и теперь они не в состоянии сподвигнуть на "действия" Зеленского, который на американских харчах раскормился от комедианта до диктатора, ощущающего свою безнаказанность.

Впрочем, есть у американцев и другие козыри — передача в Киев разведданных и использование в ВСУ пресловутого "Старлинка". По мнению ряда военных экспертов, лишение и того и другого может стать критичным для Украины, если российские войска воспользуются украинской "слепотой" как возможностью.

Подразумевает ли такую кооперацию "дух Анкориджа", мы узнаем в течение двух-четырех месяцев. Именно столько осталось у Трампа на попытку принудить криворожца к покорности, пока не затянула предвыборная борьба. Если не сдюжит, покорности добьется Россия — своими методами и с полным осознанием того, что рассчитывать можно только на себя. Иного и не предполагалось.